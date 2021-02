L’appello dei veterinari europei: “Vaccinateci tutti”

La Fve lancia un appello per inserire i professionisti della salute animale fra le categorie prioritarie e ricorda le attività essenziali in cui sono coinvolti. Dall’Italia l’adesione dell’Anmvi

La Federazione dei veterinari europei (Fve) lancia un appello affinché i professionisti della salute animale siano inseriti nella categorie prioritarie da vaccinare contro il virus Sars-Cov-2. Un’iniziativa subito rilanciata nel nostro Paese dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi), che già più volte ha fatto sentire la sua voce sull’argomento.

L’appello dei veterinari europei per proteggere le attività essenziali della veterinaria

Secondo la Fve, bisogna vaccinare i veterinari per proteggere le attività essenziali in cui sono coinvolti. E cita alcuni esempi:

supporto diretto alle aziende zootecniche e alimentari;

continuità di approvvigionamento alimentare sicuro e sufficiente;

attività nei macelli e degli stabilimenti di trasformazione, riconosciuti come “hotspot” Covid, cioè particolarmente vulnerabili;

garanzia di salute e il benessere degli animali da compagnia che svolgono un ruolo importante nel sostenere il benessere fisico e mentale dei loro proprietari durante la pandemia.

Esposizione critica

La professione veterinaria, ricorda la Fve, ha messo in atto importanti misure di gestione del rischio durante la pandemia (distanza fisica dai clienti, protezione dello staff, etc.), ma ha anche affrontato le difficoltà che l’adozione di queste precauzioni può comportare nello svolgimento di attività pratiche (come maneggiare animali ed eseguire procedure mediche). Così come l’esposizione potenziale a persone infette, “nonché ad alcune specie animali che sappiamo possono essere infettate da Covid”, avverte la Federazione.

Vaccini e ricerca

Poi, la Fve ricorda il ruolo fondamentale dei veterinari in questo momento storico: I laboratori veterinari eseguono i test Covid, i veterinari fanno parte dei comitati consultivi Covid dell’Ue e di alcuni Paesi, fanno anche parte della missione dell’Oms in Cina per investigare sull’origine della pandemia. I veterinari sono fondamentali per la ricerca, lo sviluppo e la fornitura di medicinali e vaccini, compresi i vaccini contro Covid-19. Molte delle principali aziende che hanno un vaccino Covid, afferma la Fve, sul mercato sono guidate da veterinari.

In Italia

In Italia l’Anmvi torna a sollecitare le istituzioni, dal ministero della salute alla Conferenza delle Regioni, passando per il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, che nei giorni scorsi aveva promesso il proprio interessamento, in risposta a una lettera del presidente dell’Anmvi, Marco Melosi.