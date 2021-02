Sviluppata da Incyte, sarebbe la prima target therapy approvata in Europa per questa indicazione, un tumore dei dotti biliari

Il Comitato per i medicinali a uso (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato l’approvazione di una target therapy di Incyte per colangiocarcinoma, un tumore raro dei dotti biliari. Si tratta di pemigatinib e sarebbe la prima terapia mirata per questa indicazione approvata in Europa. Manca ancora, però, il via libera della Commissione Ue.

L’indicazione

Nel dettaglio, il Chmp ha espresso parere positivo per l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata di pemigatinib per il trattamento di pazienti adulti con colangiocarcinoma non resecabile, localmente avanzato o metastatico con fusioni o riarrangiamenti del recettore 2 del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR2), recidivato o refrattario dopo almeno una linea di terapia sistemica.

Ultimo step

“Il parere positivo del Chmp rappresenta una svolta cruciale per i pazienti con colangiocarcinoma che spesso dispongono di opzioni di trattamento molto limitate a causa della difficoltà di identificare i pazienti durante le prime fasi della malattia. Dopo la recente approvazione di pemigatinib da parte della Fda, siamo lieti di esserci avvicinati ulteriormente al momento in cui saremo in grado di offrire la prima terapia mirata in Europa a beneficio di questi pazienti”, commenta Peter Langmuir, MD, Group Vice President, Oncology Targeted Therapeutics di Incyte.

Lo studio

Pemigatinib è un potente inibitore selettivo orale delle isoforme del FGFR 1, 2 e 3 che, nel corso di studi preclinici, ha dimostrato un’attività farmacologica selettiva contro le cellule tumorali con alterazioni del FGFR. Il parere del Chmp, spiega l’azienda in una nota, si basa sui dati dello studio FIGHT-202, che valuta la sicurezza e l’efficacia di pemigatinib nei pazienti adulti con colangiocarcinoma pre-trattato, in stadio localmente avanzato o metastatico, e con stato FGF/FGFR documentato.