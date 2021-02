Raccolta di sangue: nel 2020 calo del 5%

Registrata una flessione di 139mila unità imputabile alle difficoltà connesse all’emergenza Covid. Le riduzioni più marcate in Sardegna (-14%), Campania (-13%) e Veneto (-11%)

Nel 2020 la raccolta di sangue in Italia è calata del 5%, risentendo dell’emergenza Covid. Si è passati da 2.548.004 unità raccolte nel 2019 a 2.409.822, con una riduzione di circa 139mila unità. Le flessioni più marcate sono state registrate in Sardegna (-14%), Campania (-13%) e Veneto (-11%). Sono i dati principali di un report pubblicato dal Centro nazionale sangue (Cns).

Il trend

“Nel 2020 le attività dei servizi trasfusionali – ricorda Vincenzo De Angelis, direttore del Cns – sono state sotto pressione, come testimonia anche il calo visto nella raccolta di plasma. È importante sottolineare che grazie allo sforzo di tutti gli attori, dal Cns alle associazioni, si è riusciti a garantire una donazione in sicurezza anche nei periodi peggiori della pandemia, l’invito è quindi di contattare il centro o l’associazione più vicina per programmare una donazione”.

Contromisure

Secondo il Cns, il calo è stato compensato da una riduzione dei consumi per l’applicazione delle tecniche di “patient blood management” da parte degli ospedali, che hanno anche visto una riduzione dell’attività non legata al virus a causa della pandemia. Anche nel mese di gennaio, registra sempre il Cns, permangono alcune difficoltà, che hanno spinto diverse Regioni a richiedere l’avvio di procedure di compensazione interregionale attraverso la bacheca Sistra.