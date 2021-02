Real world evidence: le otto leve per trasformarla in valore

Prende il via sul mensile cartaceo AboutPharma and Medical Devices la rubrica dal titolo “Strategie digitali” a cura di McKinsey & Company. Ecco il primo articolo, pubblicato a febbraio sul numero 185 del magazine

di Walter Rizzi, Partner McKinsey e Leader QuantumBlack Italia; Matteo Zanin, Senior Partner McKinsey

Per secoli la scienza – e prima ancora la filosofia – si è interrogata sul reale grado di correlazione fra l’osservazione umana e il suo oggetto. Rapporto prezioso in tanti ambiti del sapere, ma più che mai nelle scienze della vita. La Real world evidence (Rwe) mette l’intelligenza artificiale al servizio di questo impegno, e promette così di generare un valore sinora impensabile. A patto che si attivino, anche a livello aziendale, alcune importanti leve.

La Rwe permette di offrire al paziente la terapia più efficace sulla base delle sue caratteristiche, monitorandone i risultati e dimostrando il valore nei confronti dei payor. Oggi è possibile prevedere il decorso di una malattia, la risposta del paziente al trattamento e il rischio di eventi avversi, rendendo più efficienti le attività di R&S e il time to market. Qualche esempio: fornendo un’analisi dei dati delle cartelle cliniche elettroniche, Pfizer ha ottenuto l’estensione delle indicazioni di un suo trattamento al tumore del seno maschile; mentre AstraZeneca ha utilizzato la Rwe per dimostrare l’efficacia del suo farmaco contro il diabete rispetto alle altre terapie disponibili.

La Rwe troverà applicazione crescente in nuovi ambiti, oggi difficili persino da immaginare. Per una farmaceutica tra le prime 20 al mondo, stimiamo che il potenziale possa superare i 300 milioni di dollari all’anno, nei prossimi 3-5 anni, tra risparmi sui costi e maggiori ricavi. Sulla base della nostra esperienza, le aziende in grado di generare più valore attraverso la Rwe intervengono su otto dimensioni.

Strategia e visione

Obiettivi e aspirazioni vengono stabiliti sulla base dei benefici conseguibili con la Rwe. In questo modo i team che si occupano dei brand e dell’attività di R&S lavorano in sinergia per identificare prodotti ed elementi della catena del valore che possono trarre maggiore vantaggio, e questa impostazione strategica guida l’attività in tutti gli altri ambiti aziendali.

Orientamento al valore

Usare la Rwe per risolvere problemi legati al business dell’azienda, dimostrandone l’efficacia “sul campo”, può incoraggiare l’applicazione di altri use case. Questi lighthouse project vengono sponsorizzati dal management, coinvolgendo le diverse funzioni aziendali e mettendo le competenze acquisite a disposizione di tutta l’organizzazione.

Modello operativo

Creare un centro di eccellenza globale e trasversale alle varie funzioni – con l’obiettivo di supervisionare l’esecuzione della strategia, lo sviluppo delle competenze e la governance in ambito Rwe – può rivelarsi una mossa vincente. Questa struttura può implicare l’inserimento di figure manageriali dedicate, di stimolo a operare in una logica di sperimentazione continua.

Competenze

Per ottenere risultati su larga scala, le aziende hanno bisogno non solo di specialisti in data science e machine learning, in grado di creare una base dati riutilizzabile e di progettare piattaforme per la gestione automatizzata delle evidenze, ma anche dei cosiddetti translator, che conoscono il valore della Rwe, fanno dialogare il business con i team tecnici e assicurano rigore clinico ed epidemiologico.

Cultura

È importante considerare sin dall’inizio la Rwe parte integrante della strategia e della cultura aziendale ed essere disposti ad adottare approcci innovativi, anche se questo può talvolta implicare l’assunzione di rischi.

Partnership

La creazione di partnership con società di analytics, designer e startup innovative può offrire un accesso più rapido alle competenze necessarie. Le partnership più efficaci includono la formazione dei dipendenti aziendali da parte degli specialisti esterni.

Dati

È opportuno scegliere con attenzione i data provider, sviluppare un processo chiaro per l’acquisizione e l’accesso ai dati e adattare la propria governance aziendale in un’ottica di collaborazione.

Strumenti

Le aziende più all’avanguardia usano piattaforme cloud a scala per creare pipeline automatizzate e risorse analitiche utilizzabili dai diversi stakeholder. Alcune organizzazioni sviluppano anche piattaforme che generano evidenze incrociando dati di varia natura e riferiti a diversi pazienti e gruppi di popolazione. L’utilizzo diffuso e sistematico della Rwe di nuova generazione consentirà alle aziende farmaceutiche, e all’intero ecosistema sanitario, di concentrarsi sempre più sulla figura del paziente e sull’efficacia di terapie mirate, con benefici tangibili per l’intera società.