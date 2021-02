Vaccini Covid-19, Pfizer fornirà 75 milioni di dosi ulteriori per l’Ue nel secondo trimestre 2021

La conferma arriva da un tweet pubblicato in giornata dalla presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. "Stiamo lavorando insieme alle aziende farmaceutiche per assicurare che la consegna dei vaccini agli europei" ha scritto sul suo profilo

Ulteriori 75 milioni di dosi nel secondo trimestre di quest’anno. È quanto fornirà Pfizer all’Unione europea relativamente al suo vaccino contro covid-19 sviluppato insieme a BioNTech. La conferma arriva da un tweet pubblicato in giornata dalla presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.

Il tweet

“Stiamo lavorando insieme alle aziende farmaceutiche per assicurare che la consegna dei vaccini agli europei. Pfizer/BioNtech, si legge sul profilo Twitter della Von der Leyen, consegneranno 75 milioni di dosi addizionali nel secondo trimestre dell’anno, fino a un massimo di 600 milioni di dosi totali nel 2021”.

Vaccini somministrati, Italia prima in Europa

Intanto l’Italia si posiziona al primo posto per vaccinati in Europa. A dirlo è il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, secondo cui in questo momento nel nostro Paese sono state somministrate 2 milioni di dosi di vaccino, con oltre 620mila vaccinati definitivi che hanno fatto già il richiamo. La Germania, attualmente ha 400mila vaccinati definitivi. Il ministro tiene a precisare che si tratta, però, dei primissimi numeri. “È solo un punto di partenza, sottolinea Boccia, ma dà il senso che, a vaccini disponibili, il nostro Paese ha fatto tutto quello che era possibile. È evidente, però, che quando c’è un programma europeo così ampio i numeri devono essere rigorosamente rispettati dalle aziende produttrici che hanno sottoscritto i contratti con la Commissione europea”.