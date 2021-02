di Redazione online

Introduzione all’Health Technology Assessment

Virtual Training, 14-21 aprile 2021, ore 9.30 – 13.00

Introduzione

Il corso ha l’obiettivo di introdurre i principi fondamentali dell’HTA attraverso un approccio pratico basato sull’analisi di case study e su esercitazioni.

Dopo un’introduzione di contesto, il modulo si focalizzerà su una checklist per la valutazione delle evidenze alla base degli studi di valutazione economica che verrà utilizzata come strumento di lettura e interpretazione di case study e di pubblicazioni di HTA.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge alle funzioni Market Access a livello centrale e territoriale dell’industria farmaceutica e di Medical Devices, e a Manager che pur operando in altre funzioni aziendali hanno interesse ad acquisire gli elementi base del Market Access per esigenze di lavoro o per futuri sviluppi professionali.

Requisiti d’accesso

Corso base

Per la partecipazione al corso non è richiesta una particolare expertise sul Market Access, se non la conoscenza dei meccanismi essenziali che regolano l’accesso al mercato nel mondo della salute

Che cosa imparerai

Partecipando al corso:

Acquisirai una conoscenza di base dei processi di HTA per la valutazione di una tecnologia sanitaria e dei principi che regolano l’accesso al mercato di un nuovo prodotto

Imparerai a leggere criticamente un articolo che riporti evidenze di costo-efficacia, costo-utilità o minimizzazione dei costi



Programma

Prima giornata 9.30 – 13.00

Introduzione di contesto all’HTA

Elementi di base dell’HTA

La valutazione economica dei programmi sanitari

Seconda giornata 9.30 – 13.00

Presentazione dei case studies

Esercitazione sulla check list di valutazione

Discussione

Key findings & lessons learned

Scheda docente

Matteo Ruggeri, Ricercatore presso il Centro Nazionale di Health Technology Assessment dell’Istituto Superiore di Sanità e docente di Politica Economica ed Economia Applicata presso la Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma.

Durante la sua carriera accademica si è sempre occupato di farmacoeconomia e di HTA, avendo partecipato a numerosi progetti di ricerca a livello nazionale ed internazionale su queste tematiche. Matteo ha una significativa esperienza in attività di docenza all’università e nell’ambito di Master e corsi di formazione rivolti all’industria farmaceutica e di Medical Devices.

