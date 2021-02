Pfizer si aspetta 15 miliardi di dollari di ricavi dal vaccino contro Covid

Lo rivela il bilancio annuale 2020 della società statunitense

Numeri da capogiro spartiti tra Pfizer e la controparte tedesca Biontech. Lo indica Pfizer stessa nel suo bilancio del 2020 in cui lascia ampio margine per una prospettiva delle vendite del suo prodotto vaccinale. Stando alle stime della casa farmaceutica le vendite del vaccino Covid-19 porteranno 15 miliardi di dollari.

Le vendite

La società, almeno a parole, ha dichiarato di voler distribuire due miliardi di dosi di vaccino entro il 2021 in tutto il mondo, ma al momento è ferma a 65 milioni. Incalzata delle istituzioni europee, Pfizer ha rassicurato Bruxelles sul fatto che entro giugno saranno consegnati altri 75 milioni di dosi cosi da sopperire alle carenze riscontrate nelle forniture di inizio anno. Per aumentare la produzione e raggiungere gli standard che lo stesso Albert Bourla (Ad di Pfizer) a settembre 2020 aveva prefigurato le due società hanno trovato supporto da parte di Novartis e Sanofi che potrebbero impiegare le proprie risorse per sostenere l’impresa americana.