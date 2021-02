Itelpharma dona una borsa di ricerca all’Università di Bari per lo studio su Dipg

L'assegno andrà alla dottoranda Antonella Centonze che sta lavorando su una terapia del tumore cerebrale che colpisce i bambini in età pediatrica, il Glioma pontino intrinseco diffuso

L’azienda radiofarmaceutica Itelpharma, divisione del gruppo Itel Telecomunicazioni, dona un assegno di ricerca di in favore del Gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Bari coordinato da Antonio Scilimati del Dipartimento di farmacia – scienze del farmaco, attualmente a lavoro su un importante progetto sperimentale che ha l’obiettivo di individuare e sviluppare una cura per un grave tumore cerebrale che colpisce i bambini in età pediatrica, dal nome di “Glioma pontino intrinseco diffuso” (Dipg).

La borsa

L’Università degli Studi di Bari “A.Moro”, ha attivato il corso di Dottorato di ricerca in scienze del farmaco per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Itelpharma, in virtù di un decennale rapporto di collaborazione e di scambio con l’ente accademico si è interessata in tal senso allo svolgimento delle sperimentazioni condotte durante i vari bienni. La Itel Telecomunicazioni si è quindi impegnata a versare all’Università, per ciascuna borsa aggiuntiva, per ciascun anno, un importo complessivo, per l’intera durata del corso, pari a 60.635,41 euro. Scilimati è da tempo impegnato nella preparazione di composti bio-farmacologicamente attivi per la diagnosi ed il trattamento di malattie che interessano organi centrali come il cervello, con una particolare attenzione a patologie ancora in cerca di soluzioni terapeutiche. Per la realizzazione del “Progetto Dipg”, il team di ricerca si è avvalso della collaborazione di Savina Ferorelli che coordina le attività di sintesi e preparazione di nuovi composti, insieme alla dottoranda Antonella Centonze, destinataria della borsa di ricerca.

Il Dipg

Il Glioma pontino intrinseco diffuso (Dipg) è un tumore primitivo cerebrale “raro” che si sviluppa nel tronco encefalico principalmente nei bambini con un’età media di 6-7 anni. Rappresenta il 10% di tutti i tumori pediatrici e si manifesta con alterazioni dell’equilibrio, difficoltà nel movimento di una metà del corpo associate a strabismo, paresi dei muscoli della faccia, difficoltà nella deglutizione. La sopravvivenza dei bambini che ne sono affetti è, ad oggi, molto bassa: generalmente di 16-24 mesi, indipendentemente dal trattamento ricevuto.

La ricerca

La strategia terapeutica individuata dal Progetto di Ricerca per il trattamento del Dipg, che si sta portando avanti in Puglia, è l’utilizzo di modulatori dell’attività di un enzima umano denominato Caseynolitic Protease P (ClpP). Si tratta di un enzima proteolitico (demolisce le proteine) situato nei mitocondri (le centraline energetiche delle cellule) il cui compito principale è quello di eliminare proteine mal ripiegate, il cui accumulo potrebbe causare malfunzionamenti cellulari e quindi anche l’insorgenza del tumore. Il gruppo di ricercatori ha già preparato in laboratorio diverse molecole, potenziali modulatori dell’attività di ClpP. A breve, questi composti saranno sottoposti ad analisi farmacologica per verificarne l’attività, in particolare la loro capacità di attraversare la barriera ematoencefalica ed arrivare al sistema nervoso centrale. Dopo una prima valutazione “in vitro”, i migliori preparati farmacologici verranno saggiati per verificarne la sicurezza e l’efficacia “in vivo” con modelli pre-clinici che ne consentiranno l’impiego in sicurezza nei bambini affetti dalla patologia.