Recovery Plan, Farmindustria: incentivi e regole per un sistema più competitivo

L’associazione delle imprese, in audizione alla Camera, chiede interventi per rendere il nostro Paese più attrattivo per gli investimenti e propone di destinare 100 milioni a un hub nazionale per la salute digitale

Incentivi e regole per favorire la competitività e rendere il “sistema Italia” più attrattivo per gli investimenti in campo farmaceutico. È il messaggio consegnato oggi da Farmindustria alla Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, che ha ascoltato la voce delle imprese del farmaco nell’ambito di un ciclo di audizioni sul Recovery Plan, ovvero il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). A rappresentare l’associazione industriale Lorenzo Wittum, membro del Comitato di presidenza di Farmindustria e ad di AstraZeneca Italia.

Pronti oltre 4 miliardi di investimenti

“Le imprese del farmaco – sottolinea Wittum – sono convinte dell’importanza per l’Italia del Pnrr, per affrontare le necessità nell’immediato e per adattare il sistema socio-assistenziale alla realtà del futuro. L’industria farmaceutica attraversa una fase di grande innovazione: da 36 nuovi farmaci ogni anno nel mondo degli anni scorsi, nei prossimi passeremo a 54 all’anno, per cure molto più personalizzate. In questo contesto, l’industria farmaceutica, in un quadro favorevole di incentivi e regole, è pronta a promuovere investimenti aggiuntivi in Italia per oltre 4 miliardi di euro nel periodo 2021-2024 (+40% rispetto a 3 miliardi già effettuati ogni anno), circa 2,5 miliardi in ricerca e innovazione dei percorsi di cura e oltre 1,5 in produzione”.

Priorità per essere più competitivi

La farmaceutica, ribadisce Wittum, è un “grande patrimonio del Paese”, per salute, investimenti, occupazione. “Le imprese vogliono continuare ad investire e sottolineano l’importanza di un Sistema complessivamente attrattivo, per il quale – così come nello spirito del Pnnr – sono necessari incentivi con dotazioni finanziarie adeguate e regole attrattive e adatte ai trend dell’innovazione globale”. Fra i primi, incentivi “strutturali, automatici e accessibili a tutte le aziende che creano valore economico e sociale in Italia (ad esempio con crediti di imposta alla Ricerca, transizione 4.0 e patent box)” e incentivi “mirati per partnership pubblico privato”. Si dovrebbe poi assicurare una “una gestione della spesa attenta al valore scientifico e industriale e sostenibile per gli investimenti, lontana da approcci economicistici”.

Un quadro di regole più attrattivo per gli investimenti in ricerca dovrebbe prevedere “procedure più efficaci per gli studi clinici” e strumenti “adatti ai nuovi paradigmi della digital health, che richiedono nuove competenze e modelli di valutazione dal punto di vista scientifico e regolatorio”. Nell’ambito della ricerca clinica, una delle sfide è “poter accelerare l’approvazione degli studi clinici non solo per farmaci o terapia relazionate con il Covid, ma a livello più strutturale e questo è stato fatto con un Comitato etico unico nazionale durante la pandemia non vediamo – afferma Wittum – perché non possa essere fatto in forma costante”.

Digital Health: 100 milioni per un hub nazionale

Il digitale è uno dei punti chiave dell’audizione. “In questi mesi la Germania sta investendo circa quattro miliardi nella sanità digitale – ricorda Wittum – a dimostrazione che è uno degli ambiti nei quali si gioca la crescita a livello internazionale. Le aziende propongono la creazione di un hub nazionale di eccellenza sulla Digital health che potrebbe essere finanziato con le risorse previste per interventi dell’ecosistema innovativo della salute, che – ricorda il rappresentante di Farmindustria – ha una dotazione attuale di 100 milioni”.