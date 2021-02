Recovery Plan, le aziende di dispositivi medici: manca una visione strategica per l’industria

Confindustria Dm, in audizione alla Camera, si esprime sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): "Gli interventi di lungo periodo su crescita e competitività appaiono deboli"

C’è una grande assente nel Recovery Plan: una visione strategica di politica industriale. A sostenerlo è Confindustria dispositivi medici, rappresentata dal suo presidente Massimiliano Boggetti davanti dalla Commissione Affari Sociali, che sta svolgendo un ciclo di audizioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Debolezze del Piano

“Salvo alcune misure positive, e alcuni passi in avanti rispetto alle versioni precedenti del documento, nel Pnrr tutti gli interventi di lungo periodo su crescita e competitività del sistema industriale appaiono deboli: manca una visione strategica di politica industriale. Altrettanto carente è la parte relativa alla governance del Piano e al concreto coinvolgimento delle parti sociali, tra cui l’industria”, si legge nella memoria depositata da Confindustria Dm.

Più risorse, ma insufficienti

Il primo nodo evidenziato dalle aziende di medical device è quello delle risorse: “Il principio che proprio la pandemia Covid ha drammaticamente dimostrato, è che senza salute non c’è benessere né personale, né economico. Per questo motivo le risorse a favore della salute previste nella prima versione del Pnrr erano ridicolmente scarse. È quindi apprezzabile che nella formulazione attuale si sia rimediato, almeno in parte, con un aumento delle risorse, che sono però ancora largamente insufficienti per rilanciare il Ssn e consentire di recuperare l’efficacia e l‘efficienza perse nei troppi anni di tagli lineari”.

Riportare produzione e ricerca in Italia

Il Pnnr fa riferimento alle “carenze nell’approvvigionamento di dispositivi medici” e al tema della “produzione e ricerca sul territorio ai fini della digitalizzazione delle imprese”. Secondo Confindustria Dm, questi riferimenti richiamano “purtroppo senza affrontarlo” un altro tema strategico: il rientro in Italia di siti produttivi e di centri di ricerca industriali, che sono emigrati altrove.

“La pandemia – sottolinea Confindustria Dm – ha posto in grande risalto la drammatica assenza di siti produttivi di dispositivi medici nel nostro Paese, il che ha comportato la totale dipendenza da terzi, con tutti i relativi e ben noti problemi di approvvigionamento e costi. Proprio in sanità, e in particolare in questo settore, il nostro Paese è stato in passato un grande attrattore di investimenti, sia nazionali che esteri, grazie all’eccellenza della nostra classe medica e degli operatori sanitari in generale, e alla presenza, diffusa sull’intero territorio nazionale, di un tessuto industriale manifatturiero che si è sempre distinto per qualità e capacità innovativa”.

Le tasse

Uno dei fattori che disincentivano gli investimenti è, secondo Confindustria Dm, “il peso fiscale, unito alla aleatorietà e all’iniquità delle misure imposte ad hoc per il settore”, come il payback, le tasse sulle spese promozionali, il prelievo forzo dello 0,75% del fatturato contenuto nella “legge delega” ancora in discussione. “La cancellazione del payback farebbe riguadagnare la fiducia nel Paese”, chiosa l’associazione industriale.

Tecnologie obsolete

Fra gli obiettivi del Pnnr c’è l’ammodernamento del parco tecnologico degli ospedali italiani: “L’obiettivo è certamente condivisibile e la nostra associazione può fornire i dati aggiornati sulla vetustà del parco tecnologico. Un’anticipazione: il 50% dei ventilatori per la terapia intensiva e il 46% dei ventilatori per anestesia ha più di 10 anni”.

Gli acquisti

Nell’audizione Confindustria Dm fa riferimento anche al sistema degli acquisti pubblici: “Il sistema di procurement dovrebbe superare la logica degli acquisti centralizzati al prezzo più basso, verso l’utilizzo dei vari strumenti di valutazione disponibili, più appropriati alle peculiarità del settore, unitamente all’utilizzo dell’Hta per quanto riguarda l’ingresso dell’innovazione”.

Fare presto

L’appello finale riguarda i tempi. “Molti dei provvedimenti attuativi dovranno nascere da accordi Stato/Regioni, il che comporterà le ben note, estenuanti trattative e lunghissimi tempi di approvazione. Per questi motivi chiediamo – conclude Confindustria Dm – al Parlamento e alle istituzioni tutte di non sprecare un’occasione unica di reale rilancio del Ssn, che significa anche rilancio dell’economia e, di fatto, del Paese”. La crisi di Governo non renderà più rapido il processo auspicato dalle imprese.

IL TESTO DELL’AUDIZIONE