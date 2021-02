Cannabis terapeutica, Jazz Pharma acquisisce GW Pharmaceuticals per 7 miliardi di dollari

La società irlandese vuole fare suo un farmaco a base di cannabidiolo già approvato sia negli Usa che in Europa. Ma nel cantiere della compagnia americana ci sono altre molecole molto promettenti

Un mercato in crescita seppur di nicchia e ancora appesantito da numerosi paletti burocratici e normativi. Quella della cannabis terapeutica è sempre più un’esigenza tanto che una multinazionale come Jazz Pharma ha deciso di acquisire GW Pharmaceuticals, produttrice di un farmaco a base di cannabiodiolo, per 7,2 miliardi di dollari.

L’operazione

Con questo annuncio, Jazz vuole fare suo il cannabidiolo che nel 2018 è stato il primo farmaco a base di cannabis a essere stato approvato dalla Fda nel 2018 e dalla Ue poi nel 2019. GW non ha mai nascosto di aver puntato tutto sul cannabidiolo e di volerne fare il suo blockbuster. Nel 2020 le vendite hanno portato 510 milioni di dollari contro i “soli” 296 milioni dell’anno precedente. Jazz ha fiutato l’affare, anche perché le prospettive, vista la possibilità di estendere il brevetto al 2035 (e forse 2039 secondo Pharmaphorum), nella cura della sindrome Lennox-Gastaut e di Dravet, aprirebbero un mercato immenso. Si aggiunge, tra l’altro, che questa molecola ha avuto una nuova indicazione per la sclerosi tuberosa complessa (Tsc) nel 2020 e nell’immediato futuro potrebbe avere un’ulteriore indicazione per una forma epilettica.

L’idea di Jazz

GW si aspettava offerte da grandi multinazionali, ma il mondo delle big ha nicchiato. Jazz è stata per certi versi una sopresa. La compagnia irlandese vorrebbe quindi aumentare il proprio portfolio tenendo in considerazione che uno dei suoi farmaci di punta, il sodio oxibato per i disturbi del sonno, incontrerà la genericazione tra due anni. Contro la narcolessia Jazz ha anche solriamfetol e la soluzione orale di calcio/magnesio/potassio e sodio oxibato), ma soprattutto ha avuto l’ok per il suo primo oncologico lurbinectedina (in partnership con PharmaMar) contro il cancro a piccole cellule (si è in attesa dell’approvazione Fda per un farmaco emato-oncologico). In questo contesto è chiaro come un medicinale a base di cannabis apra drasticamente altre possibilità di business.

Nuovi farmaci in arrivo

Ma GW ha altre due carte da giocare e Jazz lo sapeva. In un caso la società americana, infatti, è in fase III per un altro farmaco a base di cannabis in formato spray nasale pensato contro la spasticità causata dalla sclerosi multipla. Le sensazioni sono buone e si prevede una copertura di mercato del valore di 450 milioni di dollari negli Usa. Nell’altro caso GW sta già lavorando su derivati vegetali e su piattaforme per sviluppare molecoli sintetiche di cannabiodiolo.