Farmaceutica, per Roche Italia fatturato da 790 milioni nel 2020

Il risultato è frutto della competizione nel campo dei biosimilari nonché dell’evoluzione pandemica. A livello globale il colosso farmaceutico svizzero, lo scorso anno, ha registrato un fatturato in calo del 5%, mentre l'utile netto è cresciuto del 7%

Roche spa, la divisione farmaceutica del Gruppo in Italia, ha chiuso il 2020 con un giro d’affari complessivo di 790 milioni di euro. Il risultato, si apprende da una nota, è frutto della competizione nel campo dei biosimilari, che hanno interessato tre prodotti di punta dell’azienda, nonché dell’evoluzione pandemica che con la sua imprevedibilità, ha impattato su tutto il portfolio, rallentando anche la crescita di quattro prodotti recentemente entrati sul mercato.

Le area di crescita

L’area di onco-ematologia, che rappresenta il 62% del fatturato, conferma Roche player di rilievo del mercato. Crescono anche le quote nelle malattie rare e nelle neuroscienze grazie all’alto tasso di innovazione terapeutica offerto dai nuovi farmaci, frutto di un’attività di ricerca costante.

“Il 2020 ha richiesto sforzi straordinari a tutti noi e per questo siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in un anno difficile, caratterizzato dalla perdita di un altro brevetto relativo a uno dei farmaci di punta e da una crisi sanitaria senza precedenti, che ci ha chiamato a giocare un ruolo di responsabilità sia come azienda, sia come persone – commenta Maurizio de Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche Italia.

I numeri globali

Nell’anno di Covid il colosso basilese ha registrato un fatturato in calo del 5% (+1% a tassi di cambio costanti) rispetto al 2019, a 58,3 miliardi di franchi. L’utile netto è invece progredito del 7% (+17% a cambi costanti) a 15,07 miliardi. L’epidemia globale di coronavirus ha avuto infatti un impatto diverso sulle due divisioni del gigante renano: se il comparto Pharmaceuticals ha sofferto del cambiamento di comportamento dei pazienti, con meno visite dal medico, registrando un fatturato pari a 44,5 miliardi di franchi in calo dell’8% (-2% a tassi di cambio costanti), Diagnostics, grazie alle vendite dei test per Covid-19, ha messo a segno vendite per 13,8 miliardi in crescita del 6% (+14% a cambi costanti).

Lotta a Covid-19

“Roche continua contribuire alla lotta contro la pandemia Covid-19 – commenta il Ceo Severin Schwan – Abbiamo sviluppato in tempi record un portafoglio completo di soluzioni diagnostiche e avviato nuove partnership per sviluppare e produrre farmaci anti-Covid efficaci. La domanda per le nostre nuove terapie rivolte alle persone con malattie gravi come cancro, sclerosi multipla, emofilia e atrofia muscolare spinale (Sma), resta alta. Sulla base del nostro portafoglio rinnovato, e dei significativi progressi compiuti nello sviluppo della nostra pipeline di prodotti, Roche è fortemente posizionata per una crescita futura”.

Le mosse nel 2021

Nonostante il forte impatto dei biosimilari, la compagnia prevede quindi che nel 2021 le vendite progrediranno a singola cifra medio-bassa (1-5%), a tassi di cambio costanti. Per l’utile per azione ‘core’ è attesa una crescita sostanzialmente in linea con il fatturato, sempre a cambi costanti. Roche prevede di aumentare ulteriormente il proprio dividendo in franchi svizzeri.