Piano Ue contro il cancro, Egualia: riconosce il ruolo dei farmaci a brevetto scaduto

L’associazione delle imprese: generici, biosimilari e medicine a valore aggiunto sono armi fondamentali per garantire l’accesso a cure oncologiche e terapie di supporto

La lotta europea contro i tumori annovera fra le sue armi fondamentali i farmaci a brevetto scaduto. Lo ricorda in una nota Egualia, l’associazione delle imprese di equivalenti e biosimilari, commentando il nuovo Piano europeo contro il cancro annunciato dalla Commissione Ue: “Generici-equivalenti, biosimilari e Value added medicines sono armi fondamentali per garantire l’equità e la qualità delle cure oncologiche nei Paesi europei. Non è un caso se ad essi fa riferimento il Piano, che punta a garantire l’accesso ai farmaci essenziali e all’innovazione”.

Cure oncologiche off patent

“I farmaci unbranded – spiega Enrique Häusermann, presidente Egualia: – rappresentano quasi il 70 per cento dei medicinali soggetti a prescrizione medica in Europa e la gran parte degli agenti oncologici di prima linea, così come diversi farmaci biologici utilizzati ampiamenti in oncologia e molti trattamenti di supporto, come anti-nausea, antidolorifici e antibiotici, sono farmaci fuori brevetto. Prodotti il cui indiscutibile e prioritario valore consiste nell’opportunità di garantire e ampliare l’accesso dei pazienti alle cure e prevenire la carenza di medicinali attraverso una maggiore scelta e disponibilità di trattamenti. Temi – sottolinea Häusermann – che rappresentano una urgenza assoluta, tanto che nel Piano Ue per il cancro è prevista anche la creazione di un registro delle disuguaglianze, proprio per individuare tendenze, disparità e disuguaglianze tra Stati membri”.

Costi e carenze

Il Piano Ue fa anche riferimento al tema delle carenze e dei costi, al centro anche della Strategia farmaceutica per l’Europa presentata a novembre 2020, l’intenzione di “migliorare l’accesso ai medicinali” e suggerendo “il riutilizzo dei farmaci esistenti come strategia praticabile ridurre i tempi, diminuire i costi di sviluppo e migliorare le percentuali di successo”, poiché “occorrono quasi 15 anni per sviluppare nuovi medicinali”.

Le richieste di Medicens for Europe

“Le iniziative messe in campo per garantire le catene di approvvigionamento, rispondere alla carenza di farmaci e assicurare che i trattamenti rimangano accessibili per i pazienti – sottolinea Häusermann – non possono prescindere dalle richieste avanzate anche oggi dai produttori europei del comparto rappresentati da Medicines For Europe”. Queste, in sintesi:

una riforma degli appalti pubblici per garantire l’approvvigionamento di medicinali in tutta l’Ue al fine di prevenire carenze;

la riduzione dell’onere amministrativo e dei costi del mantenimento dei medicinali sul mercato migliorando l’efficienza normativa;

l’incentivazione degli investimenti nella resilienza della catena di approvvigionamento manifatturiera;

l’eliminazione delle barriere ancora esistenti in molti Paesi all’uso dei biosimilari;

la valorizzazione dei farmaci a valore aggiunto (Vam) che rappresentano un potenziale inesplorato per l’ottimizzazione delle terapie esistenti.

“Adattando il sistema di incentivi fornito dal quadro farmaceutico dell’Ue per sostenere l’innovazione durante l’intero ciclo di vita delle molecole, possiamo ottenere un quadro competitivo ed efficiente”, conclude il presidente di Egualia.

