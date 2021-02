Alfasigma acquisisce da Cosmo Pharmaceuticals la licenza per un farmaco in area gastro-intestinale

Accordo da quattro milioni di euro - più royalties a doppia cifra al raggiungimento di obiettivi prestabiliti - per la commercializzazione di un prodotto approvato dall’Ema per rilevare le lesioni durante la colonscopia

Alfasigma sigla un accordo con Cosmo Pharmaceuticals, acquisendo la licenza per commercializzare in Europa un farmaco (Lumeblue), recentemente approvato dall’Ema, per rilevare le lesioni durante la colonscopia. La licenza riguarda anche i mercati di Regno Unito, Svizzera, altri Paesi dello Spazio economico europeo, Russia e Messico.

I termini dell’accordo

Alfasigma pagherà un “upfront licensing fee” a Cosmo Pharmaceuticals di quattro milioni di euro, oltre alle royalties a doppia cifra al raggiungimento di obiettivi prestabiliti. Cosmo sarà il fornitore esclusivo del farmaco.

Alfasigma

Alfasigma si rafforza ulteriormente nell’area terapeutica gastro-intestinale, dove è già presente grazie a un portfolio completo in gastroenterologia e nei preparati per la colonscopia. “Questo accordo rappresenta un’altra tappa nel nostro percorso di specializzazione di Alfasigma a livello internazionale. Con l’aggiunta di Lumeblue al nostro portafoglio in area gastro-intestinale, saremo in grado di offrire un supporto ulteriore agli specialisti per migliorare le attività di colonscopia”, commenta Pier Vincenzo Colli, ceo di Alfasigma.

In area gastro-intestinale il focus della R&S di Alfasigma è sulle terapie per contrastare l’alterazione del microbiota intestinale, i disturbi funzionali (ad esempio IBS) e la gastroenterite batterica, ma anche l’encefalopatia epatica, la malattia epatica cronica (cirrosi) e il reflusso gastro-esofageo.

Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo Pharmaceuticals è una azienda farmaceutica nata nel 1997 in Italia e ora quotata alla borsa di Zurigo, specializzata nello sviluppo di farmaci per le aree gastro-intestinale e colonscopia. “Siamo onorati per l’opportunità di licenziare Lumeblue – afferma Alessandro Della Chà, ceo di Cosmo – a un player molto rispettato come Alfasigma, che segna una storia di successo nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci in area gastro-intestinale. Il focus unico di Alfasigma in quest’area – conclude il ceo – lo rende il partner perfetto”.

