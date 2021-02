Medicina da laboratorio, al via una partnership tra Garofalo Health Care e Lifebrain per esecuzione esami

L’accordo coinvolge 15 delle 26 strutture del Gruppo Ghc operative in sei regioni del Nord-Centro Italia e stima un totale di 2,5 milioni di esami all’anno

Garofalo Health Care, operatore sanitario privato accreditato, e Lifebrain, network di laboratori di analisi, hanno siglato una partnership per l’esecuzione degli esami di medicina di laboratorio sia specialistici che di routine.

I dettagli dell’accordo

L’accordo, che coinvolge 15 delle 26 strutture del Gruppo Ghc operative in sei regioni del Nord-Centro Italia, stima un totale di 2,5 milioni di esami all’anno e si inserisce in uno scenario di crescente attenzione sul ruolo e sull’importanza delle analisi cliniche nel mondo medico-scientifico.

L’impatto di Covid-19

La pandemia da Covid-19 ha infarti reso evidente che, oggi più di prima, è necessario fornire risultati certi in tempi definiti, con un processo in grado di garantire qualità ed efficienza al servizio della collettività. Caratteristiche che Lifebrain è in grado di assicurare grazie agli investimenti in risorse e tecnologie fatti negli ultimi anni a cui si affianca una presenza su tutto il territorio nazionale – con oltre 320 laboratori e centri d’analisi distribuiti in 17 Regioni.

La strategia di Garofalo healthcare

Con questa scelta Garofalo Health Care prosegue nella strategia di razionalizzazione ed efficientamento del proprio business, ottimizzando al tempo stesso la diagnostica di laboratorio fornita dalle proprie strutture, attraverso il supporto di una competenza professionale di eccellenza ed una strumentazione all’avanguardia.

“Siamo molto soddisfatti perché l’accordo rappresenta per il nostro Gruppo un importante elemento di razionalizzazione delle attività -ha commentato Maria Laura Garofalo, Ceo di Ghc “Da un lato ci permette di continuare a garantire prestazioni di ottimo livello, dall’altro di ottenere un notevole miglioramento in termini di redditività del business”.

“L’intesa siglata con il Gruppo Garofalo Health Care rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio” ha dichiarato Riccardo Manca, direttore generale di Lifebrain. “Siamo fieri di poter mettere a disposizione di uno dei più importanti gruppi sanitari privati italiani la nostra expertise nella diagnostica di laboratorio. Con l’obiettivo comune di garantire al paziente il miglior servizio possibile e il rispetto dei più alti standard di qualità”.