Almirall, Gianfranco Nazzi sarà il prossimo Ceo

Viene da Teva, ma ha lavorato a lungo anche con AstraZeneca, Gsk ed Eli Lilly

Gianfranco Nazzi sarà il prossimo Ceo di Almirall, lo ha annunciato lui stesso sul proprio profilo Linkedin. Il suo incarico sarà effettivo dal prima maggio 2021. “Durante il mio periodo in Teva – ha scritto sul suo profilo social – ho avuto il privilegio di lavorare con persone straordinarie. Ho imparato molto dai miei colleghi, poiché abbiamo lavorato insieme in alcuni dei periodi più difficili della storia dell’azienda e, in effetti, del mondo. Attraverso tutto questo, siamo rimasti concentrati su ciò che conta: migliorare la salute delle persone e consentire ai pazienti di accedere a importanti opzioni terapeutiche. Sono onorato e felice di entrare a far parte di Almirall, un’azienda globale di biofarmaci focalizzata sulla salute della pelle, che condivide la stessa profonda passione per le persone e l’innovazione. Ho già trovato un team appassionato e impegnato e non vedo l’ora di raggiungere grandi traguardi insieme nel prossimo futuro”.

Il profilo

Nazzi viene da Teva, azienda nella quale è entrato nel 2014 con il ruolo di Senior Vice president specialty medicines Europe per poi scalare le gerarchie fino ad arrivare ad essere Executive vice president, international markets, and member of the Teva executive committee. Nel corso della sua carriera, però, ha lavorato anche con altre grandi aziende tra cui AstraZeneca (2007-2014), Gsk (2005-2007) e Eli Lilly (2000-2005). Ha studiato dapprima all’Università di Udine e poi all’Università Bocconi di Milano.