Malattie renali croniche e Covid: da Amgen una campagna per pazienti e caregiver

La pandemia stravolge le abitudini, con un impatto su prevenzione e accesso alle terapie. L’azienda lancia un’iniziativa di sensibilizzazione, con il patrocinio della Società italiana di nefrologia

Covid stravolge la quotidianità degli oltre due milioni di italiani che convivono con una malattia renale cronicha. Con un impatto su prevenzione e accesso alle terapia. E un rischio maggiore in caso di contagio. Per queste ragioni, l’azienda Amgen ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata a pazienti e caregiver, con il patrocinio della Società italiana di nefrologia (Sin).

La campagna sulle malattie renali croniche

“Mai come in questo momento prevenzione ed aderenza alle terapie prescritte sono fondamentali per salvaguardare la propria salute e continuare a mantenere l’alleanza terapeutica con i propri medici”, spiega Amgen in una nota. Nella campagna, si parte dalle “buone abitudini che fanno bene ai reni” e si mette l’accento su “alcuni piccoli gesti quotidiani che seppure semplici possono rivelarsi decisivi nel prevenire situazioni più complesse anche in un periodo difficile come quello attuale”.

Fra i messaggi della campagna, l’importanza di un’adeguata idratazione, un’alimentazione corretta e di praticare costantemente un esercizio fisico appropriato, senza dimenticare l’importanza dell’aderenza alle terapie farmacologiche e alle raccomandazioni del medico curante.

“I protagonisti sono gli over 65, i soggetti più esposti a queste patologie, ritratti in momenti di quotidianità dove affrontando i rituali quotidiani con il sorriso, trasmettono emozioni positive, di vicinanza e comprensione per chi vive questo momento di difficoltà”, sottolinea Amgen.

Gli specialisti

“L’emergenza sanitaria in atto – commenta Piergiorgio Messa, presidente della Società italiana di nefrologia – ha evidenziato la necessità di coinvolgere attivamente i pazienti affetti da patologie renali croniche nelle strategie di prevenzione. L’obiettivo di questa campagna infatti punta a ricordare a questi pazienti le buone abitudini quotidiane che aiutano ad evitare situazioni più gravi. Nella stessa direzione, abbiamo in programma di promuovere una rapida ed estesa campagna vaccinale contro il virus Covid-19 nella popolazione dei pazienti affetti da malattia renale cronica, nei vari stadi. In quanto società scientifica – sottolinea il presidente della Sin – continueremo a fornire soluzioni e risorse che permettano di gestire il piano terapeutico per la prescrizione dei farmaci appropriati da remoto, ma la prevenzione continua ad avere un’importanza fondamentale per arginare il problema.”

L’azienda

Con la campagna, Amgen Italia rinnova il suo impegno a fianco delle persone con malattia renale cronica. “Siamo presenti nell’ambito della nefrologia sin dai nostri esordi – commenta Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia – e conosciamo quanto questa patologia possa avere un percorso lento e insidioso. Ecco perché insieme a Sin sosteniamo questa campagna che vuole sensibilizzare i pazienti affetti da insufficienza renale cronica sull’importanza della prevenzione, specialmente – conclude – in un momento complesso come quello che stiamo vivendo”.