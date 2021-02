di Redazione Online

Roadmap to Smart Pancreas – mylife Loop Program: gestire il diabete da smartphone in una architettura IoT (Internet of Things)

Webinar, 30 marzo 2021, 17.00 – 18.00

Introduzione

La terapia del diabete insulino-dipendente mediante sistemi di micro-infusione di insulina (CSII) è il “gold standard” della terapia insulinica. Nonostante i vantaggi dimostrati, l’adozione sul territorio nazionale resta disallineata rispetto all’uso europeo ed a quanto indicheranno le prossime linee guida nazionali intersocietarie, principalmente per vincoli di risorse. Ciò pone una sfida impegnativa alle diabetologie ed al Sistema Sanitario Nazionale riguardo a come garantirne l’accesso equo ed uniforme ai pazienti.

Sul fronte delle aspettative non soddisfatte dei pazienti poi, la disponibilità di tecnologia consumer di semplice gestione, assicurata da supporti digitali portatili come lo smartphone, ha generato un progressivo e crescente desiderio di controllo della propria salute e/o della terapia più semplice, discreta e pratica attraverso il telefono cellulare, entrato a pieno titolo tra i protagonisti indiscussi dell’Internet of Things (IOT) in campo sanitario. La pandemia Covid ha infine accelerato la necessità di gestione “real time” digitale dei dati del proprio follow-up terapeutico.

Tutto ciò rende auspicabile una “rivoluzione copernicana” dell’architettura dei sistemi di infusione in continuo, anche per ridurne il rischio di obsolescenza precoce, se si considera quanto rapida e poco prevedibile possa essere l’evoluzione delle componenti digital e di glucose monitoring dei sistemi più complessi di infusione.

Un sistema smartphone-centrico, app-based, dotato di una base semplice eco-sostenibile, con possibilità di crescita modulare e connettività cloud, pronto per qualsiasi futuro interoperabile, è in grado di offrire una risposta alle sfide di esigenza di appropriatezza terapeutica tecnologica, di crescente necessità di sistemi CGM-integrati e/o automatizzati per specifiche selezioni di pazienti, di potenziale interoperabilità con sensori, algoritmi ed altre eventuali tecnologie del futuro, di desiderio dei pazienti di maggior personalizzazione e semplicità di gestione della terapia.

Esso infatti, se da un lato continuerà a permettere governance sostenibile della tecnologia per diabetologie e SSN e semplicità d’uso per il paziente, dall’altro garantirà a quest’ultimo ed al clinico molteplici vantaggi: l’opportunità di crescita tecnologica progressiva, individualizzata e compatibile con il personale percorso educativo e terapeutico, fino ad arrivare, se e quando necessario, all’erogazione automatizzata di insulina gestita da smartphone: lo “Smart–Pancreas”, focalizzato sui benefici in termini di qualità della vita e di semplificazione della gestione del diabete oltre che sul miglioramento dei parametri metabolici, tramite una reale personalizzazione della terapia, resa possibile da modularità ed architettura “smartphone-based.

Target

Il webinar è rivolto a Diabetologi “tech oriented” e personale amministrativo SSN.

Faculty

Luigi Laviola

Paolo Di Bartolo

Angela Girelli

Eberhard Bauer, Senior Vice President, Ypsomed Diabetes Care