Sinergie nella distribuzione farmaceutica: Ascofarve si sposta da Assoram

L’Associazione dei distributori intermedi di farmaci veterinari trasferisce la sua sede: opportunità per favorire dialogo e condivisione di best practice della supply chain

Ascofarve e Assoram nella stessa sede per rafforzare le sinergie nel mondo della distribuzione farmaceutica. L’associazione dei distributori intermedi di farmaci veterinari e prodotti per il benessere e la cura degli animali (Ascofarve) ha trasferito la sua sede negli uffici dell’associazione degli operatori commerciali e logistici della distribuzione primaria (Assoram), nella centralissima piazza Cavour, a Roma. Lo annunciano le due organizzazioni in una nota congiunta.

Sinergie nella distribuzione farmaceutica

“In un periodo improntato alla distanza, due associazioni storiche dell’health supply chain, nate entrambe a metà degli anni sessanta, scelgono di rafforzare la propria vicinanza. I nuovi trend europei – scrivono Ascofarve e Assoram – sono improntati a sviluppare sinergie trasversali e la nostra prossimità sarà un ottimo input per favorire la reciproca crescita e la condivisione di best practice della supply chain veterinaria anche nel confronto interassociativo e istituzionale”.

Le due associazioni hanno già in programma momenti di incontro e approfondimento delle novità in atto nell’ambito della distribuzione. “I due presidenti Pierluigi Petrone di Assoram e Roberto Rebasti di Ascofarve sono stati lungimiranti nel cogliere l’importanza di questa opportunità e nel favorirne la realizzazione”, commenta i direttori generali Mila De Iure, di Assoram, e Tamara Frisetti di Ascofarve (in foto, da sinistra).