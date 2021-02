Farmaceutica, la svizzera Lonza cede il comparto chimico per 4,2 miliardi di franchi

Ad acquisire il ramo dell'azienda renana è un consorzio di investitori formato dai fondi di Private equity Bain capital e Cinven. Gli investitori avrebbero presentato una strategia industriale convincente, proponendo peraltro investimenti significativi

La svizzera Lonza punto tutto sulla farmaceutica. Lo fa vendendo il proprio comparto chimico a un consorzio di investitori formato dai fondi di Private equity Bain capital e Cinven, per 4,2 miliardi di franchi.

La strategia dei fondi

Secondo quanto riporta una nota dell’azienda svizzera, il consorzio avrebbe presentato una strategia industriale convincente, proponendo peraltro investimenti significativi. La transizione dovrebbe andare in porto nella seconda metà del 2021, non appena l’operazione avrà il nulla osta da parte delle autorità competenti.

La collaborazione con Moderna

Lonza è balzata agli onori della cronaca recente per la produzione dei principi attivi per il vaccino anti-Covid sviluppato da Moderna. Ed è proprio sulla fornitura a gruppi farmaceutici che la società svizzera focalizzerà il proprio business. Lonza, si apprende da una nota, mira a una crescita delle vendite a due cifre entro il 2023, mentre il margine di profitto operativo dovrebbe salire al 33-35%.

I numeri

La divisione ceduta impiega attualmente 2800 persone circa in 17 siti di produzione 11 centri di ricerca. Nel 2020 i ricavi del comparto si sono attestati a 1,7 miliardi di franchi, in calo del 2% rispetto al 2019. Nell’anno della pandemia, però, l’azienda ha realizzato un fatturato di 4,5 miliardi, in progressione del 7%, proprio grazie al settore farmaceutico. I margini operativi nel ramo chimico si sono rivelati significativamente al di sotto di quelli del farmaceutico.

