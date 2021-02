Accordo AstraZeneca- Idt Biologika per aumentare la produzione vaccinale nell’Ue

Al centro dell'intesa c'è il rafforzamento di uno stabilimento produttivo a Dessau in Germania

Nuovo accordo per aumentare la produzione vaccinale nell’Ue in casa AstraZeneca. La multinazionale anglo-svedese, infatti, ha firmato una lettera di intenti con la società Idt Biologik per aumentare la capacità produttiva nel sito di Dessau, in Germania.

L’idea

L’accordo prevede la costruzione di 5 bioreattori da duemila litri capaci di produrre decine di milioni di dosi. I prodotti dovrebbero essere pronti entro la fine del 2022. Come accaduto ad altre multinazionali, infatti, AstraZeneca si è trovata nella condizione di non riuscire a soddisfare tutte le richieste. Uno dei motivi, di cui ha parlato alla Camera del Parlamento europeo la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è la carenza, denunciata dalle aziende stesse, delle materie prime per produrre i vaccini. Per questo motivo le imprese si stanno muovendo con nuovi accordi e alleanze per sopperire alle carenze e accelerare sulla produzione. L’intesa tra AstraZeneca e Idt Biologika va in questa direzione.

I grattacapi di AstraZeneca

I problemi per la società di Pascal Soriot non si sono esauriti con la pubblicazione del contratto con l’Ue. Anzi. Con la pubblicazione dei dati sulla bassa capacità del suo vaccino contro le varianti del Sars-Cov2, anche le fette di mercato che sembravano sicure da aggredire si stanno riducendo. L’esempio più recente arriva dal Sud Africa che aveva acquistato dapprima 1,8 milioni di dosi per poi, alla luce dei nuovi studi, rivenderle ad altri Stati entro la data di scadenza dei lotti (circa 6 mesi).