Aicro, Fabrizio Forini nominato presidente dell’associazione

Fabrizio Forini è stato nominato Presidente di Aicro, l’associazione italiana delle contract research organizations. La nomina è avvenuta lo scorso gennaio. Aicro riunisce le 25 principali aziende multinazionali e italiane attive nel campo della ricerca clinica in Italia e all’estero. Complessivamente le contract research organisations associate a Aicro impiegano più di 2200 persone specializzate in ruoli di prima fila nella progettazione, supervisione ed esecuzione di studi clinici.

Il profilo

Fabrizio Forini, laureato in biologia, è Senior director in Iqvia Italia da 21 anni e ha maturato 28 anni di esperienza nella ricerca clinica in Italia e all’estero nell’ambiente delle contract research organisations (Cro).

Cosa fa una Cro

Le Cro, oltre a contribuire all’ingresso nel mondo del lavoro di molti giovani laureati in materie scientifiche, aiutano a migliorare la consapevolezza sull’importanza della ricerca clinica e a formare accademicamente le nuove leve in ambito sanitario e farmaceutico. Inoltre, assicurano l’indipendenza e la terzietà nell’esecuzione degli studi clinici e la compliance ai più alti standard metodologici ed etici.