Ema, in arrivo una guida per affrontare le varianti di Covid-19

L'Agenzie europea per i medicinali sta realizzando un documento rivolto ai produttori che pianificano modifiche ai vaccini esistenti contro Sars-Cov-2, con l'obiettivo di affrontare nuove mutazioni del virus. Ecco che cosa potrebbe contenere

L’Ema si prepara ad affrontare l’emergenza varianti di Covid-19. L’Agenzia europea per i medicinali sta realizzando una guida per i produttori che pianificano modifiche ai vaccini contro Sars-Cov-2 esistenti, per affrontare le nuove varianti di virus. A questo proposito, l’Ema ha chiesto a tutti gli sviluppatori di vaccini di indagare se il loro vaccino può offrire protezione contro eventuali nuove varianti, come ad esempio quelle identificate nel Regno Unito, Sudafrica e Brasile e presentando dati pertinenti.

Il documento

A breve, l’Ema pubblicherà un documento di riflessione che definirà i dati e gli studi necessari per supportare gli adattamenti dei vaccini esistenti alle mutazioni attuali o future del virus nell’Unione europea. Le domande che saranno affrontate come parte di questo documento di riflessione saranno le seguenti:

Quali sono le opzioni per introdurre un nuovo ceppo in un vaccino approvato esistente?

Quali saranno i requisiti regolamentari minimi per dimostrare qualità, sicurezza ed efficacia?

Quali studi ponte saranno richiesti per fornire un’adeguata rassicurazione dell’efficacia di un vaccino contro un nuovo ceppo, sia come vaccinazione che come richiamo?

I vaccini approvati

A oggi, l’Ema ha autorizzato tre vaccini per l’utilizzo nell’Unione europea sviluppati rispettivamente da Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca. La paura è che alcune di queste mutazioni possano influire in misura diversa sulla capacità dei vaccini di proteggere da infezioni e malattie. Tuttavia, una riduzione della protezione dalle malattie lievi non si tradurrebbe necessariamente in una riduzione della protezione dalle forme gravi della malattia e delle sue complicanze, per le quali è necessario raccogliere maggiori prove.

Come mutano i virus

In genere, spiega l’Ema in una nota, i virus mutano quando cambia il materiale genetico nel virus. Ciò accade a velocità diverse per virus diversi e le mutazioni non influiscono necessariamente sull’efficacia di un vaccino contro il virus. Alcuni vaccini contro le malattie virali rimangono efficaci molti anni dopo il loro sviluppo e forniscono una protezione duratura, come i vaccini contro il morbillo o la rosolia. D’altra parte, per malattie come l’influenza, la composizione del vaccino deve essere aggiornata su base annuale affinché sia ​​efficace, perché il virus muta e rende inefficace l’immunità precedente.

Le varianti

Le varianti Covid-19 sono presenti da marzo 2020, diffondendosi costantemente anche prima dell’inizio delle campagne di vaccinazione. L’Ema sta chiarendo il suo approccio normativo alle variazioni dei vaccini che potrebbero rendersi necessarie per garantire che vaccini efficaci continuino a essere disponibili, non solo per gli europei, ma per le persone in tutto il mondo che stanno soffrendo a causa della pandemia Covid-19.

Verso una strategia globale

Inoltre, l’Ema sta collaborando con altre autorità di regolamentazione nel quadro dell’International coalition of medicines regulatory authority (Icmra) per determinare possibili modifiche alla composizione dei vaccini Covid-19 e per allineare una strategia globale. Una riunione su questo argomento sarà copresieduta dall’Ema il 10 febbraio 2021.