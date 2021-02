Salute, economia e ambiente sul tavolo dei venti grandi

Il motto della presidenza italiana del G20 è “People, planet, prosperity”. Il 30 e 31 ottobre Roma ospiterà il vertice finale che riunisce capi di Stato e di Governo. Prima, però, un fitto calendario di eventi. Nel frattempo è partito il B20, il forum degli imprenditori che formulerà le sue proposte per il Life Science. Dal numero 185 del magazine

eople, planet, prosperity”. È il trinomio (persone, pianeta, prosperità) scelto dall’Italia per il suo debutto alla guida del G20, il forum internazionale che riunisce le principali economie del mondo. Dal primo dicembre dello scorso anno il nostro Paese detiene la presidenza del G20 e lo farà fino al 30 e 31 ottobre 2021, quando Roma ospiterà l’appuntamento conclusivo: il vertice dei leader. L’evoluzione della crisi politica in atto ci dirà quale Governo e quale presidente del Consiglio accompagneranno il Belpaese a questo importante appuntamento.

Chi partecipa

Arriveranno nella Capitale i capi di Stato e di Governo dei membri del G20, di alcuni Paesi invitati e i rappresentanti di organizzazioni internazionali e regionali. I Paesi membri sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia e Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un invitato permanente del G20. I Paesi che fanno parte del G20 rappresentano più del 80% del Pil mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della popolazione del pianeta.

L’agenda

Prima di ottobre il percorso è affollato dai appuntamenti. Oltre al vertice dei leader, durante l’anno di presidenza si svolgono riunioni ministeriali, incontri degli Sherpa (incaricati di svolgere i negoziati e facilitare il consenso fra i leader), riunioni di gruppi di lavoro ed eventi speciali. In piena pandemia, assume una rilevanza speciale il G20 Global Health Summit, che sarà ospitato a Roma il 21 maggio dalla presidenza italiana del G20 e dalla Commissione europea. Le riunioni ministeriali sono occasioni per sviluppare e approfondire temi di rilevanza internazionale, costruendo consenso intorno a specifiche conclusioni condivise. I lavori delle riunioni si svolgono in autonomia rispetto al vertice dei leder, che recepisce tuttavia le conclusioni più rilevanti raggiunte. La riunione dei ministri della Salute è in programma a Roma il 5 e 6 settembre, quando verrà presentata la tradizionale “Dichiarazione finale dei ministri”. Il 26-27 gennaio, con un primo incontro, è stata avviata la fase preparatoria di riunioni tenute dell’Health working group (Hwg), cui partecipano i delegati di Paesi membri e invitati delle organizzazioni internazionali. A presiedere il gruppo di lavoro è Giuseppe Ruocco, segretario generale del ministero della Salute. Altri appuntamenti sono in calendario a marzo (26-26), giugno (17-18) e il 4 settembre. A fine ottobre, a margine del vertice, è previsto anche un incontro congiunto dei ministri di Economia e Salute. Fra gli altri appuntamenti ministeriali, le riunioni “Economia e finanza” a Venezia (9-10 luglio); “Ambiente, clima ed energia” a Napoli (22-23 luglio), “Innovazione e ricerca” a Trieste (5-6 agosto).

Salute e prosperità

“La salute è essenziale per la crescita e lo sviluppo economico. Crisi sanitarie, come l’attuale pandemia da Covid-19, dimostrano quanto esse possano causare instabilità economica nei Paesi colpiti o di intere regioni del pianeta. Le minacce alla salute sono, quindi, direttamente collegate alla questione centrale del G20, che punta a garantire la stabilità economica e la prosperità”, spiega il ministero della Salute, che ha dedicato a G20 una sezione del suo partale. Una comune comprensione di questo collegamento e un migliore approccio internazionale alla mitigazione dei rischi coinvolti è stato riconosciuto in più occasioni dal G20, a cominciare dal Comunicato dei leader del G20 di Antalya, in Turchia, nel 2015: “Siamo d’accordo che si dovrebbe prestare attenzione ai rischi per la salute globale, come la resistenza antimicrobica, minacce di malattie infettive e sistemi sanitari deboli. Questi possono avere un impatto significativo sulla crescita e stabilità. Sottolinea l’’importanza di un progetto coordinato di risposta internazionale e ribadiamo la nostra determinazione ad affrontare questi problemi per combattere gli impatti negativi sull’economia globale”. Ad Hangzhou, Cina, nel 2016, poi, la salute globale si è riflessa nel piano d’azione per l’agenda 2030. Durante la sua Presidenza G20 del 2017, la Germania ha raccolto questa sfida e proposto per la prima volta una riunione dei ministri della salute dei Paesi G20, per affrontare alcuni dei problemi di salute globale più urgenti, iniziativa confermata anche dalle successive presidenze in Argentina (2018), Giappone (2019) e Arabia Saudita (2020).L’ultima Dichiarazione dei ministri della Salute del G20 è stata pubblicata il 19 novembre dell’anno scorso. A causa dell’emergenza Covid, il meeting, previsto inizialmente in Arabia Saudita, si è svolto in modalità virtuale. Dominata dalla necessità di azioni coordinate per rispondere alla pandemia, la Dichiarazione include fra i suoi 51 punti quattro macro-aree prioritarie: value-based healthcare, salute digitale, sicurezza delle cure e azioni contro il fenomeno dell’antibiotico-resistenza. Pochi giorni dopo, nella Dichiarazione dei leader, i 20 “grandi” si sono impegnati a non lesinare alcuno sforzo per garantire a tutti un accesso equo e a prezzi abbordabili a strumenti diagnostici, terapie e vaccini sicuri ed efficaci contro la Covid-19.

Engagement Group

Il G20 si tiene ogni anno dal 1999 e dal 2008 prevede il vertice conclusivo annuale. Nel tempo, il processo decisionale è stato arricchito nel corso degli anni con il coinvolgimento di “attori sociali”, che si riuniscono nei cosiddetti “engagement group”. Questi si occupano di diversi temi di rilievo per i lavori del G20: imprenditoria, lavoro, gioventù, empowerement femminile, politiche urbane, sviluppo sostenibile e lotta contro le disuguaglianze. Sono inoltre impegnati nella promozione del lavoro dei think tank e delle università, delle scienze sociali e naturali. Gli engagement group conducono i loro lavori in modo indipendente rispetto ai Governi, presentando formalmente alla presidenza le loro raccomandazioni prima del vertice finale.IL B20Dal 2010 i lavori del G20 vengono affiancati da un altro evento, il B20 o Business 2020. È il forum di dialogo ufficiale tra il G20 e gli imprenditori. Vi prendono parte circa mille delegati provenienti da tutti i Paesi del G20, fra cui i vertici di molte delle principali aziende multinazionali, rappresentando complessivamente oltre 6,5 milioni di imprese. Ospitato dal nostro Paese, quest’anno il vertice assume il nome B20 Italy 2021. È presieduto da Emma Marcegaglia, vicepresidente e ceo del Gruppo Marcegaglia, già presidente di Confindustria, di BusinessEurope ed Eni.

La Task force “Health & Life science”

Il B20 è articolato in otto task force: quella denominata “Health & life science” è presieduta da Sergio Dompé, presidente dell’omonimo gruppo farmaceutico. Nei prossimi mesi, le task force tematiche del B20 lavoreranno alla definizione di una serie di raccomandazioni di policy su un ampio novero di settori che verranno consegnate alla presidenza italiana G20 in occasione del B20 Final Summit in programma a Roma il 7-8 ottobre prossimo.“La salute è un diritto umano fondamentale ed è essenziale per uno sviluppo economico e sociale sostenibile . Migliorare la salute e il benessere delle generazioni attuali e future, ridurre le disuguaglianze sanitarie, ampliare l’accesso a cure di alta qualità, rafforzare la salute pubblica e incoraggiare la collaborazione pubblico-privato, migliorare la centralità e il coinvolgimento delle persone, garantire la formazione avanzata degli operatori sanitari, promuovere accesso all’innovazione, sono gli obiettivi strategici”, si legge in una nota di presentazione della task force “Health & life science”.

“La ricerca scientifica avanzata, l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale sono mezzi fondamentali per raggiungere questi obiettivi in quanto hanno una capacità dimostrata di migliorare l’impatto delle cure e il rapporto costo-efficacia. Questo sforzo – sottolinea la task force – richiede una profonda riprogettazione dei sistemi sanitari poiché la loro sostenibilità è messa a dura prova da molti fattori come i cambiamenti economici, sociali e ambientali, l’invecchiamento della popolazione e l’espansione di malattie croniche e infettive come Covid-19. La pandemia ha messo a dura prova i sistemi sanitari a livello globale e ha avuto un impatto sulle organizzazioni di ricerca su una scala senza precedenti. Pertanto – conclude la nota – l’industria della salute e delle scienze della vita deve ora collaborare con i governi per sviluppare nuovi approcci per rispondere a queste pressioni, passando dalla risposta alle crisi a modelli più resilienti”.I lavori del B20 sono stati aperti ufficialmente il 21 gennaio con un evento in streaming intitolato “Inception meeting”. A inaugurarlo Carlo Bonomi, presidente di Confindustria: “La presidenza italiana del G20 si trova ad affrontare sfide epocali, ma ha le potenzialità per essere un punto di svolta. La business community mondiale è impegnata a far ricordare il 2021 come l’anno che ha avviato una rigenerazione sociale, economica e ambientale a livello mondiale”. Emma Marcegaglia ha sottolineato l’importanza di una reale e fruttuosa collaborazione fra B20 e G20: “Le imprese possono aiutare i governi e le organizzazioni internazionali nel predisporre piani di ripresa e resilienza. La nostra ambizione è formulare una serie di proposte e raccomandazioni concrete ed ambiziose che ci auguriamo vengano valutate e implementate nei prossimi mesi. Per essere realmente sinergici al G20, ne stimeremo l’impatto rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e alle 3P del motto della presidenza italiana: people, planet and prosperity”. Il meeting è stato seguito l’indomani da un altro appuntamento, riservato ai soli membri del B20. I lavori si sono aperti con una prima sessione plenaria, nella quale i presidenti delle sette task force hanno presentato le rispettive priorità. “Ridisegnare il futuro: includere, condividere, agire” è il motto scelto per il B20 Italy 2021.

Foto credit: G20 Italy 2021