Una piattaforma per aumentare la disponibilità di vaccini, farmaci biologici e terapie geniche

È quanto ha sviluppato Univercells, per produrre vettori virali su scala industriale e a costi ridotti. La società belga ha appena ricevuto un round di finanziamento (Series C) da 70 milioni di euro. Tra gli investitori anche Health Technology Holding

Una piattaforma di bio-manufacturing per rendere vaccini, farmaci biologici e terapie geniche, largamente disponibili a costi ragionevoli. È quanto ha sviluppato la società belga Univercells, che ha appena ricevuto un round di finanziamento (Series C) da 70 milioni di euro. Tra gli investitori anche Health Technology Holding (Hth), società di investimenti privata con sede a Milano, che integra le attività di scouting di Zcube – Zambon Research Venture con una partecipazione diretta in startup early stage nelle scienze della vita.

Il finanziamento costituisce un’importante milestone per la società belga, che annovera tra i suoi finanziatori la Bill & Melinda Gates foundation, l’operatore internazionale di private equity KKR, ed investitori pubblici belgi come SFPI-FPIM (società d’investimento federale belga) e SRIW (società d’investimento della Vallonia).

Vettori virali a costi ridotti

Univercells ha realizzato il bioreattore Scale-X e la piattaforma Nevoline, in grado di produrre vettori di somministrazione di principi attivi biologici su scala industriale e a costi ridotti. I vettori, in particolare quelli virali – utilizzati sia per alcune tipologie di vaccini che per la terapia genica – stanno vedendo un aumento della domanda smisurato, non accompagnata però da una capacità produttiva in grado di sostenerla. Soprattutto a causa di tecnologie di produzione difficilmente scalabili. Inoltre, le tecnologie attualmente in via di sviluppo da parte di Univercells, consentiranno una produzione efficiente ed economica di nuove tipologie di farmaci e vaccini.

Aumentare la disponibilità di terapie

“Quando pensiamo a nuove terapie innovative come la terapia genica, la produzione è un grande ostacolo. Siamo quindi entusiasti di aver trovato le soluzioni sviluppate da Univercells” ha dichiarato Michele Gaiotto, Ceo di Hth. “Riteniamo che la tecnologia sviluppata sarà in grado di aumentare significativamente la disponibilità di tali terapie e soprattutto diminuire il loro costo. Inoltre, Scale-X e Nevoline possono essere applicate facilmente alla produzione di vaccini, dove c’è un estremo bisogno di produzione a costi molto contenuti, soprattutto per paesi in via di sviluppo”.