Veneto: 52 milioni di investimenti per aziende sanitarie e ospedali più moderni

La giunta regionale ha approvato una serie di finanziamenti mirati all’acquisto di dotazioni tecnologiche, servizi e anche a ristrutturazioni

Il Veneto investe 52 milioni di euro per l’ammodernamento di aziende sanitarie e ospedali. La giunta regionale ha approvato una delibera che inaugura una serie di investimenti mirati all’acquisto di dotazioni tecnologiche, servizi e alle ristrutturazioni.

Investire durante Covid

“Lo sforzo contro la pandemia ha assorbito molto dell’impegno della sanità veneta in quest’ultimo anno – sottolinea l’ assessore alla Sanità ed ai Servizi Sociali, Manuela Lanzarin, – ma non ha distolto l’attenzione dalle necessità delle nostre strutture per mantenere i livelli qualitativi che conosciamo. All’inizio dell’anno riusciamo, quindi, a varare una serie di investimenti per assicurare i fabbisogni delle nostre aziende sanitarie e quindi dei cittadini. Abbiamo fatto ricorso – spiega l’assessore – a risorse con differenti modalità di finanziamento, il risultato è il frutto di un importante gioco di squadra delle direzioni, dei sanitari e delle strutture amministrative con la Regione. Tutti i progetti di investimento – conclude – sono stati proposti dalle aziende, che hanno saputo valutare le loro esigenze e avanzato proposte accompagnate da valutazioni tecniche pertinenti e coerenti con la programmazione”.

Lavori, dispositivi e apparecchiature

Questi i progetti approvati: