Distribuzione farmaci, Comifar nomina Mauro Giombini e Roberto Porcelli alla guida del Gruppo

Cambio al vertice per Comifar distribuzione. Il Consiglio di amministrazione del gruppo Phoenix ha affidato la guida societaria a Mauro Giombini (Executive chairman) e Roberto Porcelli (General manager), con l’obiettivo di dare una svolta alla gestione e rafforzare la leadership di mercato attraverso una rinnovata attenzione ai clienti.

I profili

Roberto Porcelli, 42 anni, rappresenta la scelta di valorizzazione di un manager formatosi all’interno del Gruppo Comifar, dove ha ricoperto diversi incarichi in progressiva crescita dal 2005 fino a ricoprire il ruolo di Operations Director nel 2013, la cui responsabilità diretta continuerà a mantenere insieme al nuovo e più importante ruolo di General Manager.

Mauro Giombini da parte sua ha guidato lo sviluppo di Comifar per oltre vent’anni, anche attraverso le rilevanti operazioni di aggregazione realizzate sull’intero territorio nazionale, sino a raggiungere la consolidata posizione di leader del settore. Il suo ritorno nel Gruppo dopo la pausa dello scorso anno garantirà stabilità interna grazie alla sua esperienza manageriale, e rilancerà l’agenda strategica del Gruppo in un mercato sempre più competitivo come quello italiano.