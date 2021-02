Governo Draghi: Roberto Speranza confermato ministro della Salute

L'esponente di Leu resta alla guida del dicastero di Lungotevere Ripa. Giorgetti allo Sviluppo Economico, Cingolani alla Transizione ecologica, Colao all’Innovazione e digitalizzazione, Messa all’Università e Ricerca

Roberto Speranza resta alla guida del ministero del Salute. Il suo nome è nella lista dei ministri scelti da Mario Draghi per la formazione del nuovo Governo.

Il percorso di Speranza

Laureato in Scienze Politiche, Roberto Speranza è stato eletto deputato per la prima volta nel 2013 con il Partito Democratico. Nel 2017 ha lasciato il Pd in dissenso con la linea del partito guidato allora da Matteo Renzi. Nello stesso anno ha fondato – con Pierluigi Bersani, Enrico Rossi e Arturo Scotto – il movimento Articolo Uno-Movimento Democratico e Progressista, di cui è stato coordinatore nazionale. Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 è stato rieletto alla Camera dei Deputati con la lista Liberi e Uguali, che ha riunito alcune sigle a sinistra del Pd. Ad aprile 2019o è diventato segretario di Articolo 1-Mdp. Il 5 settembre 2019 ha giurato come ministro della Salute del Governo Conte-Bis.

La squadra

Questi i nomi degli altri ministri: Federico D’Incà ai Rapporti con il Parlamento; Vittorio Colao all’Innovazione tecnologica; Renato Brunetta alla Pubblica amministrazione; Maria Stella Gelmini agli Affari regionali; Mara Carfagna al Sud; Elena Bonetti alle Pari opportunità; Erika Stefani alle Disabilità; Fabiana Dadone alle Politiche giovanili; Massimo Graravaglia al Turismo; Luigi Di Maio agli Esteri; Luciana Lamorgese all’Interno; Marta Cartabia alla Giustizia; Daniele Franco all’Economia; Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo economico; Stefano Patuanelli all’Agricoltura; Roberto Cingolani alla Transizione ecologica; Patrizio Bianchi all’Istuzione, Dario Franceschini alla Cultura; Andrea Orlando al Lavoro; Vittorio Colao all’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione; Enrico Giovannini alle Infrastrutture e Trasporti; Cristina Messa all’Università e Ricerca.