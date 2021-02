Sales Booster, il tool che supporta le attività in farmacia

Lo strumento di fablab offre un ventaglio di servizi che consentono di automatizzare ed efficientare molti processi in farmacia. Dalla verifica delle giacenze in magazzino alla proposta d'ordine, ottimizzando la relazione tra Azienda e farmacia, centrata sulle effettive necessità. Dal numero 185 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO CGM

C’è sempre più l’esigenza di mettere insieme le capacità, operare fianco a fianco e ottimizzare gli sforzi per un obiettivo comune. Aziende healthcare e far­macie vogliono percorrere questa via, perché sanno che i migliori servizi ai pazienti, nell’ottica anche di mantenere una salda posizione del mercato, dipen­dono dalle sinergie messe in campo.

Piattaforma per gli attori dell’healthcare

Fablab, azienda del gruppo Cgm, ha realizzato la piattaforma web denominata Sales Booster, fruibile da qualsiasi device, che consente alla forza vendita aziendale di avere visibilità in tempo reale di informazioni strategiche, ottenendo preziosi suggerimenti di azione per ogni singola farmacia. Il servizio offre una serie di funzionalità molto ampie, proponendosi come strumento efficace nel migliorare la relazione con il farmacista, supportando, ad esempio, l’aumento degli ordini diret­ti con decremento di quelli a “video”, con conseguente aumento della marginalità e riduzione del rischio di rotture di stock. In secondo luogo Sales Booster garantisce un notevole risparmio di tempo grazie a una proposta d’ordine generata da un al goritmo che può essere anche modificato sulla base delle esigenze del cliente. A beneficiarne sono anche le attività di magaz­zino, grazie a una migliore gestione delle scorte, permettendo di approntare ordini specifici con un ridotto tasso d’errore. Sales Booster permette anche di ottimizzare il piano visite, definito sulla base delle esi­genze dei singoli clienti.

Le potenzialità dell’algoritmo

Alla base di tutto c’è un potente algoritmo che automatizzando alcuni processi, consente di far guadagnare tempo, così da lasciare spazio alla creazione di relazioni di valore tra agente e farmacista. Il supporto telematico sta diventando sempre più imprescindibile per gli operatori del settore anche in un’ottica di Industria 4.0.

L’attivazione del servizio

Una volta attivata la piattaforma, l’azienda è in grado di vedere e valuta­re quotidianamente, in modo chiaro e puntuale la quantità delle proprie refe­renze presenti nel magazzino della far­macia coinvolta, e in forma aggregata, la quantità delle referenze concorrenti. La piattaforma è personalizzabile in base ai casi d’uso, ad esempio, nel caso di far­maci generici, consente di visualizzare lo split tra prodotti dell’azienda sponsor, gli altri generici e gli originator. Tra i princi­pali punti di forza spiccano le notifiche delle criticità (come la scopertura di un prodotto, perdita di quota e opportunità di crescita) che consentono di poter “agire” in maniera tempestiva e oppor­tuna, a seconda dello scenario.

La centralità nella relazione tra i professionisti

Sales Booster è uno strumento innovativo, digitale e facile da utilizzare, che attraverso il monitoraggio e l’elaborazio­ne delle informazioni chiave, guida e mi­gliora l’attività della forza vendita.

La società

Fablab è un’agenzia di comunicazione specializzata nel settore Healthcare e nei progetti multichannel, parte di CompuGroup Medical (CGM), azienda leader a livello europeo nell’ambito dei software e servizi correlati al mondo della salute. Grazie alla solida esperien­za maturata, allo sviluppo di nuove tec­nologie e all’utilizzo di canali e strumenti diversificati, fablab è in grado di innovare l’esperienza professionale di medici e farmacisti nel lavoro di tutti i giorni.

In collaborazione con Gruppo CGM