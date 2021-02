Salute mentale: nasce al ministero un tavolo tecnico

Istituito con un decreto della sottosegretaria Sandra Zampa, fornirà linee guida per cure e assistenza. Presenti anche Aifa e Iss

Un tavolo tecnico per migliorare l’approccio della sanità italiana alla salute mentale. È stato istituito dal ministero della Salute, con un decreto della sottosegretaria Sandra Zampa, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria. A darne notizia è una nota del dicastero di Lungotevere Ripa.

Linee guida e documenti scientifici sulla salute mentale

“Il tavolo – spiega la nota – ha il compito di predisporre linee guida, linee di indirizzo e documenti scientifici, compresi gli accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni e Conferenza unificata, e di verificare l’appropriatezza e la qualità dei percorsi di trattamento e riabilitazione erogati per i disturbi mentali. Lavorerà, inoltre, per individuare e affrontare, alla luce dei dati del Sistema informativo salute mentale, l’esistenza di eventuali criticità nei servizi territoriali e, a tal fine, elaborerà proposte per il loro superamento. Proporrà – continua il ministero – azioni operative e normative per favorire l’attuazione dei più appropriati modelli di intervento per la diagnosi, la cura e la riabilitazione psicosociale dei portatori di disagio psichico, finalizzati alla riduzione dei trattamenti sanitari obbligatori (Tso) e volontari, la contenzione meccanica e quella farmacologica/chimica”.

Arginare costi sociali ed economici

Secondo la sottosegretaria Zampa, il tavolo rappresenta “un ottimo punto di partenza per un lavoro delicato e complesso” e aiuterà a “organizzare al meglio i servizi deputati all’assistenza e alla cura delle patologie mentali, la cui crescente diffusione comporta un elevato carico di disabilità e di costi economici e sociali per le persone colpite e per le loro famiglie”. Fra le priorità, “maggiori investimenti nel campo della salute mentale”, un accesso alle cure “per tutti e ovunque”, una “salute mentale di comunità, attraverso servizi di prossimità”.

I componenti

Il tavolo tecnico resterà in carica tre anni. Ne fanno parti rappresentanti di istituzioni, società scientifiche e altri stakeholder del settore salute: