Startup biotech, Aileens Pharma nomina Mathieu Simon presidente del Consiglio di amministrazione

Aileens è una società di biotecnologia che si avvale di una nuova piattaforma tecnologica per il trattamento delle malattie dermatologiche

Aileens Pharma, società di biotecnologia impegnata nella ricerca clinica, attiva nello sviluppo di trattamenti per le malattie della pelle che colpiscono il microbioma cutaneo, ha annunciato la nomina di Mathieu Simon a presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il profilo

Manager di lungo corso, investitore esperto e un imprenditore nel settore delle biotecnologie, Simon vanta oltre 30 anni di esperienza nell’industria farmaceutica & biotecnologica. “È un vero onore per noi che il Mathieu Simon abbia accettato di diventare presidente del nostro consiglio di amministrazione,” ha detto Sonia Longo Sormani, amministratore delegato di Aileens Pharma. “Mathieu può offrire ad Aileens un incredibile ventaglio di esperienze e competenze in campo farmaceutico e imprenditoriale. Dopo aver guidato numerose startup biotecnologiche, portato a termine acquisizioni di successo e sviluppato prodotti innovativi, può meglio di chiunque comprendere e apportare un effettivo valore aggiunto in questo ambito terapeutico. Sono entusiasta di poter contare sulle esperienze e sui contributi strategici di Mathieu, per la produzione di ulteriori dati clinici e la promozione e lo sviluppo internazionale della nostra piattaforma terapeutica per il trattamento delle malattie dermatologiche”.

Come opera

“Sono molto lieto di assumere l’incarico di Presidente del Cda di Aileens Pharma, una società molto stimolante e che possiede il giusto potenziale per rivoluzionare le modalità di trattamento della dermatite atopica” ha affermato Simon”. Mathieu Simon è attualmente consulente senior di Messier & Maris (gruppo Mediobanca), banca di consulenza con sede a Parigi. Simon inoltre è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Idorsia Pharmaceuticals (Idia.Sw) ed è contestualmente amministratore indipendente di due società quotate (Affimed Afmd e Lysogene Lys.Pa ) e di una società italiana non quotata, Epsilen Bio.Precedentemente, Simon ha lavorato per sei anni presso la società Cellectis Clls in qualità di Ad di Cellectis Therapeutics e come responsabile operativo (Ro) di Cellectis Sa, una società quotata al Nasdaq, pioniera nel settore delle terapie con cellule Car-T, con base a New York e Parigi.

Aileens Pharma, cosa fa

Aileens Pharma è una società di biotecnologia che si avvale di una nuova piattaforma tecnologica per il trattamento delle malattie dermatologiche, come la dermatite atopica. Questo innovativo componente biotecnologico brevettato agisce sul microbiota cutaneo alterato dei pazienti che soffrono di patologie dermatologiche, riequilibrando e ripristinando la naturale omeostasi e fisiologia cutanea e migliorando le condizioni cliniche e la qualità della vita del paziente. Ad oggi, non esiste una soluzione accettata ed efficace per i pazienti pediatrici, e Aileens Pharma è pronta a soddisfate tale esigenza. La società è supportata da Panakes Partners e Cdp Ventures.