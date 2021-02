Tumore al seno: approvazione europea per tucatinib

Via libera in combinazione con trastuzumab e capecitabina per il trattamento di pazienti adulte con carcinoma mammario HER2-positivo metastatico o localmente avanzato, che hanno ricevuto almeno due precedenti regimi di trattamento anti-HER2

La Commissione europea ha approvato tucatinib, un farmaco orale che agisce come inibitore tirosin-chinasico della proteina HER2, per il tumore al seno. Più nel dettaglio, la terapia è stata autorizzata in combinazione con trastuzumab e capecitabina per il trattamento di pazienti adulte con carcinoma mammario HER2-positivo metastatico o localmente avanzato che hanno ricevuto almeno due precedenti regimi di trattamento anti-HER2. Ad annunciarlo è Seagen, azienda biotech statunitense specializzata in oncologia.

I risultati

Come spiega l’azienda in una nota, si tratta del primo regime combinato con inibitore tirosin-chinasico di HER-2 in grado di migliorare la sopravvivenza globale e la sopravvivenza libera da progressione in pazienti precedentemente trattate con carcinoma mammario HER2-positivo metastatico con o senza metastasi cerebrali.

Le pazienti che hanno ricevuto tucatinib in combinazione con trastuzumab e capecitabina nella sperimentazione centrale dello studio HER2CLIMB presentavano: una riduzione del 46% del rischio di progressione tumorale o decesso rispetto alle pazienti che hanno ricevuto trastuzumab e capecitabina in monoterapia e un miglioramento della sopravvivenza globale con una riduzione del rischio di decesso del 34%.

Gli esperti

“Ritengo che l’approvazione di tucatinib nel setting del tumore metastatico HER2-positivo fornisca un’importante risorsa terapeutica per le pazienti nel nostro Paese. Lo studio randomizzato HER2CLIMB è il primo a dimostrare un beneficio di sopravvivenza in pazienti pretrattate con trastuzumab/pertuzumab e trastuzumab emtansina”, commenta Giuseppe Curigliano, investigator dello studio registrativo HER2CLIMB e direttore della Divisione sviluppo nuovi farmaci per terapie innovative dell’Istituto europeo di oncologia di Milano.

Sabino De Placido, direttore Oncologia medica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente del Consorzio Oncotech, ricorda come oggi circa 37mila donne in Italia convivano con un carcinoma mammario metastatico, incluse le pazienti con tumore HER2-positivo. E sul farmaco dice: “”L’approvazione di tucatinib fornisce un’importante opzione di trattamento che mi auguro sia presto disponibile in Italia. L’oncologia italiana è da sempre all’avanguardia nella lotta contro il tumore al seno e poter inserire tucatinib nei protocolli di cura rafforzerà ulteriormente la sua capacità di affrontare e rispondere alle necessità di queste pazienti”.

L’azienda

Soddisfatto Clay Siegall, amministratore delegato di Seagen: “Quella con tucatinib è una terapia di riferimento per le pazienti con carcinoma mammario metastatico HER2-positivo con o senza metastasi cerebrali, in grado di prolungare la sopravvivenza globale in queste pazienti dopo due precedenti regimi di trattamento anti-HER2. Siamo lieti che tucatinib sia ora approvato in Europa e ci auguriamo di collaborare ulteriormente con i singoli Paesi al fine di garantire che sia messo a disposizione delle pazienti”. L’approvazione della Commissione Ue segue il via libera del Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), che a dicembre 2020 aveva rilasciato un parere positivo.