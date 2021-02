Vaccinazioni anti-Covid a domicilio: le indicazioni dei farmacisti ospedalieri e preparatori

Le società scientifiche Sifo e Sifap spiegano come gestire le dosi (di Pfizer/BioNtech e Moderna) in siringhe già pronte. Focus su catena del freddo e trasporto

Come gestire le dosi di vaccino che, per ragioni di età e o di salute dei soggetti da vaccinare, devono essere somministrate a domicilio? Rispondono con un documento la Società italiana di farmaci ospedaliera (Sifo) e quella dei farmacisti preparatori (Sifap). Si tratta di istruzioni operative per la gestione dei vaccini Pfizer-BioNtech e Moderna.

Sei ore di tempo

I vaccini – spiegano Sifo e Sifap – devono essere somministrati entro 6 ore dal prelievo della prima dose”. Nel caso in cui non sia utilizzato immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione prima dell’impiego del vaccino ricadono sotto la responsabilità dell’operatore. Dunque “non appare preclusa la possibilità di preparare, sotto la responsabilità degli operatori sanitari, siringhe pronte contenenti dosi unitarie di vaccini Covid a mRna”.

Etichette sulle siringhe

Le siringhe pronte devono essere etichettate. “L’etichetta apposta su ciascuna siringa pronta – spiegano le società scientifiche – deve riportare: denominazione del medicinale, numero di lotto del medicinale, data e ora di scadenza. La scadenza della siringa non può essere superiore a 6 ore a partire dalla data e ora di prelievo della prima dose dalla fiala di riferimento. Le siringhe preallestite devono essere imbustate in buste sterili per poter essere trasportate”.

Conservazione

Quando le siringhe vengono pre-allestite per una vaccinazione domiciliare bisogna anche adottare le precauzioni necessarie per la corretta conservazione: “La siringa pronta può essere maneggiata in condizioni di luce ambientale; occorre evitare l’esposizione alla luce solare diretta e alla luce ultravioletta; dopo l’allestimento, la siringa pronta deve essere conservata tra 2 °C e 25 °C per non oltre le 6 ore dal momento di prelievo della prima dose dalla fiala”.

Il trasporto

Al momento si hanno dati limitati sulla stabilità delle siringhe pronte durante il trasporto. Tuttavia, Sifo e Sifap avvertono: “Il trasporto deve avvenire in modo da non provocare rotture o perdite delle stesse, utilizzando appositi contenitori resistenti agli urti, con chiusura ermetica e che garantiscano la continuità della catena del freddo (2-8 °C)”. Raccomandata “la continuità della catena del freddo per tutto il trasporto”.

Il contributo dei farmacisti ospedalieri e preparatori

“Tutti gli operatori e tutti i sanitari che in questo periodo stanno gestendo le azioni vaccinali sanno di avere nelle nostre figure professionali degli alleati tempestivi, competenti e lungimiranti nel gestire, con un binario di riferimento scientifico, ogni aspetto di criticità che si manifesta in questa complessa gestione della campagna vaccinale”, commentano in una nota il presidente della Sifo, Arturo Cavaliere, e la presidente della Sifap, Paola Minghetti.