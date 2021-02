Valneva e Novavax, cosa stanno facendo con i loro vaccini le due prossime firmatarie con l’Ue

I francesi stanno cercando partner in vista della produzione di massa, mentre la seconda sta per firmare con la Commissione per le dosi pattuite durante i negoziati conclusi a dicembre

Novavax e Valneva saranno le due prossime società con cui l’Unione europea firmerà degli accordi per avere ulteriori forniture di vaccini anti Sars-Cov2. Con entrambe i negoziati sono molto avanzati tanto che Novavax si è vicini a un accordo definitivo.

Quasi accordo con Novavax

La firma potrebbe arrivare entro questa settimana o al massimo la prossima dicono da Bruxelles. Dai colloqui esplorativi conclusi a dicembre 2020, l’Europa dovrebbe approvvigionarsi di ulteriori 100 milioni di dosi più altri 100 opzionali. Al momento ci sono ancora alcuni aspetti legali che si stanno discutendo tra le parti, ma in quel di Bruxelles sono ottimisti. Ottimismo che si respira anche all’interno della società in quanto le azioni, a seguito dell’annuncio, hanno segnato +2,3%. Ben inteso, al momento il vaccino è ancora in fase di sperimentazione, quindi come successo per le altre aziende il contratto sarà di un pre-acquisto, di una prenotazione. Bisognerà vedere se la società sarà poi in grado di mantenere le promesse e tenere alte le aspettative.

Valneva cerca partner

Per la compagnia francese, invece, si apre un periodo di scouting su possibili partner da impiegare nella produzione accelerata del prodotto. Anche con essa, infatti, l’Ue è vicina all’ok definitivo avendo contrattato preliminarmente 60 milioni di dosi. L’unico accordo finora stipulato dall’azienda transalpina è col governo inglese che ha sborsato 1,4 miliardi di euro. Il prodotto, pensato con gli adiuvanti prodotti da Dynavax sarà preparato negli stabilimenti scozzesi di Livingston. Non è chiaro quali saranno le aziende con cui Valneva potrebbe entrare in contatto tuttavia sarà importante per i francesi trovare il partner giusto sia in termini di produzione che in termini di accesso al mercato. Proprio sotto questo aspetto l’azienda sta andando oltre i colloqui con Bruxelles e Londra. Punta agli Usa, ma per farlo ha necessità di un ponte e di una società con cui sviluppare progetti di market access per il suo vaccino (che è nelle fasi finali di sperimentazione).