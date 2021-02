Dalla carta al digitale, LifeBee organizza un webinar per riflettere sulla transizione

Appuntamento il 3 Marzo dalle 11 alle 12:30. L'incontro metterà sul piatto una serie di spunti di riflessione ed esperienze concrete su un’effettiva trasformazione digitale dalla carta alla conoscenza condivisa

Le aziende del Life science si trovano a dover gestire grandissime quantità di procedure e documenti regolati a garanzia della qualità dei prodotti finiti. Ciò è sempre più complesso, in particolare ai tempi della pandemia, con rilevanti inefficienze e non trascurabili rischi di compliance. Vediamo ancora troppo spesso una trasformazione poco efficace della carta in mero “paper on the glass”, senza i benefici che tutti auspichiamo. Per questo motivo LifeBee organizza un webinar per il 3 Marzo dalle 11 alle 12:30, incentrato su spunti di riflessione ed esperienze concrete su un’effettiva trasformazione digitale dalla carta alla conoscenza condivisa. Il webinar, patrocinato da Assolombarda, vedrà una breve introduzione sul 4.0 nel Life Science da parte di Teresa Minero – LifeBee Founder& CEO – e la partecipazione di Heike Roeder, voce autorevole a livello internazionale nelle soluzioni digitali per la assicurazione qualità nel pharma, che ci introduce alla nuova visione della documentazione nell’assicurazione qualità nel Life science.

Heike Roeder, cos’è per lei una “Digital Sop” ?

Una “Digital Sop” o la procedura del futuro è digitale, ma anche facile da usare, precisa e intuitivamente semplice da comprendere. È accessibile da ogni luogo e fornisce “l’informazione giusta al momento giusto e nel posto giusto” in un formato attraente e personalizzato, come testo,voce, immagine o video.

Al momento sembra un futuro lontano, o una specie di lusso

Né l’uno né l’altro. Ma ci sono alcuni elementi fondamentali da considerare. Innanzitutto, la situazione pandemica Covid-19 ha dimostrato l’importanza cruciale della digitalizzazione per far funzionare le nostre aziende, per rimanere in contatto tra profesionisti e per garantire la essenziale catena di fornitura di farmaci e strumenti medicali. Per contro, nonostante la digitalizzazione abbia raggiunto il settore Life Sciences, anche in aziende molto innovative, l’attuale gestione delle Sop assomiglia ancora a decenni fa: un sistema di gestione della documentazione che non è né efficiente, né efficace, né user-friendly: la condizione giusta per una trasformazione Pharma 4.0. Di più: nonostante la gestione delle Sop sia un elemento centrale del sistema di gestione della qualità, è diventata essa stessa un fattore di rischio a causa della propria complessità. Le “cattive Sop” sono state classificate da Fda come una delle cause primarie delle deviazioni in fase ispettiva. Va anche preso atto che una gestione Sop basata su documenti non è più l’infrastruttura adatta alla richiesta crescente di una catena logitica agile, flessibile e incentrata sul cliente, basata su processi automatizzati, su un portafoglio di prodotti innovativi e sull’aspettativa degli utenti riguardo alla gestione digitale delle informazioni. Infine, mi lasci aggiungere che molteplici casi d’uso digitali come “Sop in Smart glasses” sono sì attraenti, ma non sono una soluzione sistemica perché non superano la burocrazia della documentazione. In conclusione: è tempo di cambiare. Dobbiamo passare da documento a informazione, e conoscenza.

Può anticiparci gli aspetti principali che lei evidenzierà nel webinar organizzato da LifeBee?

Sarà un webinar interattivo, e ci focalizzeremo soprattutto su tre temi. In primo luogo, l’importanza e l’urgenza di trasformare la nostra gestione delle Sop come elemento centrale del sistema di gestione della qualità, per garantire efficacia e compliance e per entrare appieno nel Pharma 4.0. Inoltre, vedremo come sarà la gestione delle “Digital Sop” orientata ai processi e cosa significa nella vita pratica, ad esempio per i processi di qualità, per i sistemi digitali e per i professionisti come Sop manager o operatori. Tutto ciò con i principi e gli approfondimenti pratici di come attraversare questa trasformazione, assicurando la conformità alla qualità durante tutta la trasformazione e adempiendo ai classici obblighi del progetto “in tempo e budget”.

L’incontro

L’evento è diretto a responsabili di assicurazione qualità, responsabili di stabilimento, responsabili Ict e responsabili dell’innovazione. L’agenda è molto fitta. Inizia Teresa Minero con i saluti alle ore 11 per poi lasciare la parola a Felice Lopane, Life sciences project manager di Assolombarda. Riprende quindi la parola Minero e si prosegue con Roeder che parlerà dei Digital Sop.