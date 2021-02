Farmaceutica, la biotech italo-svizzera Philogen si quota in borsa a Milano

La società si quoterà sul segmento principale dell’Mta con una forchetta di prezzo per il collocamento che può variare dai 15 ai 18 euro per azione. La capitalizzazione post aumento di capitale toccherà circa 731 milioni di euro

Philogen, azienda biotech italo-svizzera, specializzata nello sviluppo di biofarmaci antitumorali, è pronta per la quotazione in Borsa a Milano. La società, si legge in una nota, si quoterà sul segmento principale dell’Mta. Philogen ha individuato una forchetta di prezzo per il collocamento: un’azione può valere dai 15 ai 18 euro per azione e a questo corrisponde una capitalizzazione post aumento di capitale, compresa tra circa 609,2 milioni e circa 731 milioni.

Buona la terza

Secondo quanto riporta una recente ricostruzione del sito BeBeez, per Philogen si tratta del terzo tentativo di quotazione: precedentemente ci aveva provato prima nel 2008 e poi nel 2011. A maggio 20019 invece, ha annunciato un aumento di capitale dal 62 milioni di euro sottoscritto sia da nuovi che da precedenti investitori. Philogen è stata fondata nel 1996 dalla famiglia Neri, che oggi la controlla al 46% tramite la holding Nerbio. Il 36% del capitale è nelle mani di Sergio Dompé.

In attesa del via libera

L’avvio dell’offerta è soggetto al via libera di Borsa Italiana e Consob. Mediobanca e Stifel Europe Bank. Più in dettaglio, dal punto di vista operativo, il gruppo scopre e sviluppa principalmente farmaci antitumorali mirati, sfruttando anticorpi monoclonali umani o piccole molecole organiche.