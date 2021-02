Dolore cronico, presentato un ‘Manifesto’ per migliorare la gestione dei pazienti che ne soffrono

Condiviso da un gruppo di esperti e rappresentanti delle istituzioni, il documento ha individuato quattro aree di miglioramento al fine di garantire a tutti i cittadini un accesso equo alla terapia del dolore

Quattro proposte per migliorare la gestione dei pazienti con dolore cronico. È stato presentato il “Manifesto sul dolore”, condiviso da un gruppo di esperti e rappresentanti delle istituzioni nel corso di un evento di un evento sul tema organizzato da Sandoz. A dieci anni dall’entrata in vigore della legge 38, sono ancora molti i gap da colmare per garantire a tutti i cittadini un accesso equo alla terapia del dolore.

Le aree di intervento

Il Manifesto ha individuato quattro aree di miglioramento: raccolta dei dati relativi al paziente con dolore cronico; rafforzamento del network fra i clinici; formazione del personale medico; promozione di una “cultura” del dolore cronico, attraverso corretta informazione ed empowerment del cittadino.

Dolore cronico, i dati

Il dolore cronico interessa il 21,7% della popolazione italiana e si stima che circa il 26% degli italiani abbia ricorso a trattamento farmacologico per curare il dolore cronico almeno una volta nella vita.

La legge in materia

La legge n.38 del 2010 riconosce il dolore cronico come una patologia che necessita di una propria specifica rete di assistenza e cura, a cui i cittadini hanno diritto di poter accedere. Tuttavia, sembra che tale legge non trovi ancora piena attuazione. In primo luogo perché, secondo quanto riportato dai promotori del Manifesto, i dati relativi ai pazienti che soffrono di dolore cronico e alle terapie con cui si curano non sono raccolti in maniera uniforme sul territorio. Per questo motivo, riporta una nota, il Manifesto individua come azioni prioritarie la definizione di uno schema di raccolta di questi dati da inserire nel Fascicolo Sanitario Elettronico e la condivisione fra tutti i clinici che, a diverso titolo, si prendono cura del singolo paziente.

Terapia del dolore, a che punto siamo

“Sappiamo che l’accesso alla terapia del dolore è ancora molto disomogeneo sul territorio nazionale. Affinchè questa iniquità si sani dobbiamo agire sulla formazione del personale sanitario per migliorare la presa in carico del paziente e quindi garantire l’adeguata gestione del dolore cronico”, ha dichiarato Paolo Siani, membro della XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati intervenendo alla Tavola Rotonda. La centralità del paziente è stata sottolineata dalla Senatrice Paola Binetti, Membro della 12a Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica:

“Il dolore cronico è spesso una condizione invalidante con un impatto significativo sulla qualità di vita dei pazienti. Il trattamento farmacologico è fondamentale per la gestione del dolore cronico, ma deve inserirsi all’interno di un percorso complessivo di presa in carico del paziente in cui sono presenti anche interventi non farmacologici di supporto emotivo e psicologico, familiare e sociale, includendo anche, se richiesto dal paziente, un aiuto di natura spirituale, coerente con l sua storia, i suoi valori, la sua fede.” In questa direzione va una delle azioni disegnate dal Manifesto, quella di definire a livello nazionale percorsi di cura attraverso la disponibilità di linee guida diagnostico-terapeutiche legate alle specifiche condizioni di dolore, migliorando conseguentemente la presa in carico complessiva.