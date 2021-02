L’Istituto superiore di Sanità è stato designato Organismo notificato per il Mdr

Il totale dei Notified body sale a 19 di cui due sono per l'Italia

Buone nuove per l’Italia. La Commissione europea ha deciso di designare l’Istituto superiore di sanità come nuovo Organismo notificato per il nuovo Regolamento dei dispositivi medici portando il numero complessivo degli enti a 19 di cui due per il nostro Paese.

Notified body

La notizia arriva direttamente dal database Nando dove sono inserite tutte le società che ricevono la designazione. Fino a oggi l’unico ente nostrano era Imq, ma adesso si aggiunge anche l’Iss, punto di riferimento pubblico della sanità italiana. C’è di più, perché ora l’Iss assurge a punto di riferimento anche europeo in quanto numerose aziende potranno fare richiesta direttamente all’istituto romano. Allo stato attuale ci sono 19 enti notificatori e l’obiettivo di arrivare almeno a 20 è vicino. Peccato che la Commissione aveva promesso questo numero a dicembre 2020, ma qualora il prossimo Notified body dovesse essere reso noto a breve, il ritardo, tutto sommato, sarebbe perdonabile.