Vaccini anti-Covid: mozione alla Camera per liberare i brevetti

L’iniziativa del M5S, presentata dall’ex ministro della Salute Giulia Grillo e da Angela Ianaro. Speranza in Parlamento: “L’idea di una proprietà esclusiva non regge di fronte all’emergenza”

Il Governo s’impegni affinché i brevetti non ostacolino l’accesso ai vaccini contro Covid. A chiederlo è una mozione presentata alla Camera dal Movimento Cinque Stelle, a prima firma dell’ex ministro della Salute Giulia Grillo e di Angela Ianaro, membro della Commissione Affari Sociali e presidente dell’Intergruppo Scienza e Salute.

L’Ue chieda la sospensione dei brevetti

“La gravità e la straordinarietà della situazione, legata alla pandemia da Covid 19, ci impone, per questioni di salute pubblica di velocizzare il più possibile le vaccinazioni. La pandemia è un problema globale e gli Stati dell’Unione Europea possono chiedere la sospensione dei brevetti sui vaccini per iniziare a produrli”, scrive in una nota il M5S. Una richiesta simile era arrivata nei giorni scorsi dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.

“Chiediamo al Governo di impegnarsi – spiega Angela Ianaro – in seno alle competenti sedi decisionali europee, affinché le restrizioni derivanti dai diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti, non rappresentino un ostacolo all’accessibilità e alla distribuzione diffusa di qualsiasi futuro vaccino o trattamento contro il Covid-19”.

La sfida della produzione

Obiettivo della mozione è chiedere anche di “disciplinare nel primo provvedimento utile la licenza obbligatoria consentita dall’Organizzazione mondiale del commercio, al fine di consentire al nostro Paese – continua Ianaro – di superare con celerità la tutela brevettuale dinanzi a circostanze eccezionali, quale è l’emergenza in corso, e a rafforzare la capacità produttiva e tecnologica delle aziende italiane nell’ottica di garantire, nel più breve tempo possibile, la produzione dei vaccini a RNA, anche attraverso un adeguamento degli impianti esistenti o la realizzazione di impianti ex-novo. Dobbiamo implementare la produzione e la distribuzione dei vaccini – conclude la deputata – anche per i Paesi più poveri e dotati di minori risorse economiche”.

Speranza: “L’idea di una proprietà esclusiva dei brevetti non regge dinanzi a un’emergenza di queste dimensioni”

Sulla questione è intervenuto anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni al Parlamento sull’emergenza in atto: “Con i vertici delle istituzioni comunitarie, d’intesa con le grandi nazioni europee, stiamo esercitando il massimo di pressione nei confronti delle aziende produttrici affinché si trovino soluzioni necessarie al fine di aumentare la produzione dei vaccini. Per affrontare e risolvere questo problema vanno perseguite tutte le soluzioni possibili, nessuna esclusa. Come hanno sostenuto prestigiose personalità della comunità scientifica, del mondo politico e religioso, dell’associazionismo e del volontariato, dinanzi ad un’emergenza sanitaria di queste dimensioni non regge l’idea di una proprietà esclusiva dei brevetti. Produrre vaccini deve essere considerato un bene da mettere a disposizione di tutti i Paesi del mondo, quelli ricchi e fortemente sviluppati e quelli maggiormente in difficoltà, con sistemi sanitari più fragili. Il vaccino – conclude Speranza – deve essere effettivamente un bene comune, accessibile a tutte le donne e a tutti gli uomini della terra: un diritto di tutti e non un privilegio di pochi”.