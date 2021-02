Forniture e somministrazioni, così arranca la campagna vaccinale

Consegnate solo un terzo delle dosi previste. Nelle Regioni si procede ancora a ritmi molto diversi. L’analisi della Fondazione Gimbe

Forniture riviste al ribasso e deficit organizzativi delle Regioni rallentano la campagna vaccinale contro Covid. Lo denuncia la Fondazione Gimbe nel suo nuovo monitoraggio settimanale sull’emergenza coronavirus. Vediamo alcuni numeri.

Le forniture

“La continua revisione al ribasso, documentata dai quattro aggiornamenti ufficiali delle forniture attese, in soli due mesi ha quasi dimezzato le dosi previste per il primo trimestre 2021 che sono precipitate da 28,3 a 15,7 milioni”, spiega Gimbe.

“Una riduzione di tale entità – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – se da un lato è imputabile ai ritardi di produzione e consegna da parte delle aziende, dall’altro risente di irrealistiche stime di approvvigionamento del Piano vaccinale originale”. Al 24 febbraio (ore 8.01) alle Regioni sono state consegnate solo un terzo delle dosi previste per il primo trimestre. In altre parole: per rispettare le scadenze nelle prossime cinque settimane dovrebbero essere consegnate in media 2,3 milioni di dosi a settimana.

Le somministrazioni

Preoccupa anche il trend delle somministrazioni, con ampie differenze regionali. Prendiamo ad esempio il vaccino AstraZeneca: Toscana (64%), Valle d’Aosta (41,2%), P.A. di Bolzano (37,6%) e Lazio (25%) hanno somministrato almeno un quarto delle dosi consegnate, cinque Regioni non hanno nemmeno iniziato e deue hanno somministrato meno dell’1% delle dosi consegnate. “Di conseguenza – sottolinea Cartabellotta – dai primi posti in classifica tra i Paesi europei conquistati nella prima fase della campagna vaccinale, l’Italia ha perso numerose posizioni perché non tutte le Regioni erano pronte per la vaccinazione di massa”.

Il ciclo completo

Per quanto riguarda il completamento del ciclo vaccinale, sempre secondo i dati del 24 febbraio (ore 8.01), la seconda dose è stata somministrata al 2,25% della popolazione, cioè 1,34 milioni di persone, con marcate differenze regionali: dal 1,58% dell’Abruzzo al 4,17% della P.A. di Bolzano.

Le categorie

“Se l’obiettivo della prima fase della campagna vaccinale – spiega Cartabellotta – era proteggere, oltre al personale sanitario e socio-sanitario, le persone più fragili (ospiti Rsa e over 80), aver somministrato oltre 655 mila dosi (17,7%) al personale non sanitario (figura 7) stride con l’esigua copertura degli over 80: su oltre 4,4 milioni solo 380 mila (8,6%) hanno ricevuto la prima dose di vaccino e circa 127 mila (2,9%) hanno completato il ciclo vaccinale. Un’inversione di priorità, non prevista dal piano vaccinale, che sta ritardando la protezione della categoria che ha pagato il tributo più alto in termini di vite umane”.

Cambio di passo

Secondo la Fondazione Gimbe serve un netto cambio di passo. Obiettivo del Governo dovrebbe essere “incrementare le forniture lavorando ad accordi vincolanti tra Europa e aziende produttrici ed eventuale produzione conto terzi in Italia, oltre ad accelerare le somministrazioni – sottolinea Cartabellotta – attraverso uno stretto monitoraggio regionale per identificare eventuali criticità”.