Carcinoma endometriale: Chmp raccomanda l’approvazione di dostarlimab

Parere favorevole per l’ anticorpo monoclonale anti PD-1 di Gsk destinato a pazienti colpite da cancro dell’endometrio ricorrente o avanzato

Contro il carcinoma endometriale, il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato l’approvazione di dostarlimab. Si tratta di un anticorpo monoclonale anti PD-1 sviluppato da GlaxoSmithKline. Il parere positivo riguarda l’utilizzo della terapia in pazienti con carcinoma endometriale ricorrente o avanzato con deficit di riparazione del disadattamento/instabilità elevata dei microsatelliti, che hanno progredito durante o dopo chemioterapia a base di platino.

Un anticorpo monoclonale contro il carcinoma endometriale

“La richiesta di approvazione – spiega una nota di Gsk – si basa sui dati dello studio GARNET, che rappresenta il più ampio set di dati di un trattamento in monoterapia anti-PD-1 nel cancro dell’endometrio. I dati dello studio GARNET sono stati inizialmente presentati nel 2019 al meeting annuale della Society for the gynecologic oncology (Sgo), mentre i dati aggiornati sono stati presentati sempre allo SGO 2020 e al Congresso virtuale 2020 della European society for medical oncology (Esmo). Il cancro dell’endometrio è il sesto tumore più comune nelle donne in tutto il mondo. Mentre può essere trattato con successo quando viene diagnosticato precocemente, esiste una significativa necessità insoddisfatta di opzioni di trattamento per i pazienti con carcinoma ricorrente o avanzato la cui malattia progredisce durante o dopo la terapia di prima linea”.

Il primato

“Per i pazienti con tumore dell’endometrio ricorrente o avanzato le opzioni di trattamento sono limitate e la prognosi è infausta. Il parere positivo del Chmp ci avvicina di un passo al nostro obiettivo di portare questo medicinale ai pazienti in Europa. Qualora venisse approvato, dostarlimab sarebbe la prima terapia anti-PD-1 disponibile per il cancro dell’endometrio nell’Ue””, commenta Axel Hoos, senior vice president and head of Oncology R&D di Gsk. Per l’arrivo sul mercato manca il via libera della Commissione europea