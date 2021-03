di Redazione online

AboutPharma Digital Awards The Special Edition | Special and Best Company Awards

Digital event, 25 marzo 2021, 16.30-18.00

Il terzo appuntamento della Special Edition degli AboutPharma Digital Awards raccoglie vincitori e finalisti dei premi più ambiti: i nuovi nati Special Awards e i Company Awards.

Gli Special Awards annoverano i progetti che sono nati nel periodo di emergenza sanitaria o che hanno avuto un sostanziale cambio di passo, come programmi dedicati al supporto dei pazienti, sia sul fronte medico che di accesso alla cura.

Lato aziende, grande attenzione anche ai progetti di partnership, che hanno caratterizzato il periodo emergenziale e progetti di welfare interni per affiancare i dipendenti nella gestione del lavoro da remoto e in generale, facilitare la ridefinizione della routine professionale.

In chiusura, i due attesi Company Awards che vedono -tra finalisti e vincitori- le punte di diamante del settore Healthcare, condensando strategie social consolidate e il più alto grado di digitalizzazione in ogni area aziendale.

Scopri i migliori progetti, interagisci con noi durante il webinar e raccontaci i tuoi Digital Awards con l’hashtag #digitalawards

Categorie premiate

Best access to care project

Best help and support project

Best smartworking and welfare project

Best partnership project

Best social company

Best digital company

Intervengono