di Redazione online

AboutPharma Digital Awards The Special Edition | Patients

Digital event, 23 marzo 2021, 16.30-18.00

Il primo dei tre webinar di premiazione degli AboutPharma Digital Awards è dedicato alla premiazione dei migliori progetti rivolti ai cittadini, ai pazienti e al mondo dell’Animal Health. Gli obiettivi si posizionano lungo tutto il journey dei cittadini-pazienti, partendo dal benessere e dalla prevenzione, intesa come educazione allo stile di vita e alla conoscenza delle patologie, per arrivare al vero e proprio supporto ai pazienti, con progetti di affiancamento innovativi per migliorare la qualità di vita di pazienti e caregiver.

Rientrano nella prima giornata anche i progetti di comunicazione istituzionale: progetti di corporate social responsibility, di attenzione verso la sostenibilità economica e ambientale e di sensibilizzazione dei payor verso bisogni di salute. Sul fronte dell’Animal Health, l’obiettivo è favorire le dinamiche del mondo animale (sia animali da compagnia che animali da reddito), grazie al coinvolgimento dei diversi stakeholder.

Scopri i migliori progetti, interagisci con noi durante il webinar e raccontaci i tuoi Digital Awards con l’hashtag #digitalawards

Categorie premiate

Miglioramento della cura dei pazienti

Miglioramento dell’assistenza ai pazienti

Wellness, prevenzione, engagement, qualità di vita

Animal Health

Comunicazione verso il cittadino, il paziente, le istituzioni

Intervengono