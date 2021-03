di Redazione online

AboutPharma Digital Awards The Special Edition | Professionals

Digital event, 24 marzo 2021, 16.30-18.00

Nel corso del secondo webinar vengono premiati i migliori progetti candidati agli AboutPharma Digital Awards nelle categorie dedicate ai professionisti dell’healthcare.

Pensati per lo Specialista e per il MMG, i progetti di education e training mirano ad aggiornare i professionisti sulle terapie e sulle soft skill trasversali.

Tra i progetti di supporto alla professione sono inoltre inclusi strumenti decisionali per la prescrizione dei farmaci, programmi di alleggerimento burocratico e per il miglioramento della comunicazione verso pazienti e caregiver. Verranno inoltre premiati in questa sezione i progetti di aggiornamento e supporto all’attività del Farmacista.

Nella categoria Engagement del team aziendale si annoverano i progetti realizzati dalle Aziende per i propri dipendenti, le tecnologie innovative applicate permettono di migliorare il coinvolgimento tra gli stakeholder interni ed esterni.

Infine, la neonata categoria Trasformazione Digitale e 4.0 raccoglie i progetti di innovazione-evoluzione-rivoluzione dei processi produttivi in ottica 4.0.

Scopri i migliori progetti, interagisci con noi durante il webinar e raccontaci i tuoi Digital Awards con l’hashtag #digitalawards

Categorie premiate

Engagement del team aziendale

Trasformazione Digitale e 4.0

Education e training dei medici

Supporto alla professione dei medici

Aggiornamento e supporto ai farmacisti

Comunicazione verso l’HCP

Intervengono