Mieloma multiplo: sì del Chmp a isatuximab in combinazione con carfilzomib e desametasone

Parere positivo per una seconda indicazione dell’anticorpo monoclonale da impiegare nei pazienti adulti che hanno già ricevuto almeno una terapia

Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmo) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) raccomanda l’approvazione di isatuximab, in combinazione con carfilzomib e desametasone (Kd), per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno una terapia precedente. A darne notizia è un comunicato dell’azienda Sanofi.

Una nuova indicazione

Si tratta di una nuova indicazione per l’anticorpo monoclonale già approvato in combinazione con pomalidomide e desametasone per il trattamento di alcuni pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, che hanno ricevuto almeno due terapie precedenti tra cui lenalidomide e un inibitore del proteasoma e hanno dimostrato una progressione della malattia all’ultima terapia.

L’esperto

“La decisione del Chmp è un passo avanti importante per poter rendere disponibile anche ai pazienti italiani in recidiva di malattia l’associazione isatuximab, carfilzomib e desametasone, che ha ridotto il rischio di progressione di malattia o morte del 47% rispetto al solo trattamento con carfilzomib-desametasone ed ha più che raddoppiato la negativizzazione della malattia minima residua rispetto allo standard di cura”, spiega Mario Boccadoro, dell’Università degli Studi di Torino e vicepresidente di European myeloma network. Il parere positivo del Chmp si basa sui dati dello studio di fase 3 IKEMA, uno studio clinico randomizzato, multicentrico e in aperto che ha arruolato 302 pazienti con mieloma multiplo recidivato in 69 centri di 16 Paesi.

In attesa del via libera finale

Dopo il parere del Chmp, manca l’approvazione definitiva da parte della Commissione Ue. “Non vediamo l’ora di collaborare con la Commissione europea per rendere isatuximab disponibile al maggior numero di pazienti e siamo impegnati a studiare isatuximab in combinazione con i trattamenti che sono ad oggi considerati gli standard di cura in tutte le linee di terapia del mieloma multiplo”, commenta Peter Adamson, global development head Oncology and Pediatric Innovation di Sanofi.

Il mieloma multiplo, ricorda Sanofi, è la seconda neoplasia ematologica per diffusione, con più di 130mila nuove diagnosi di mieloma multiplo in tutto il mondo, ogni anno. In Europa, ogni anno il mieloma multiplo è diagnosticato a circa 39mila pazienti.