Dispostivi Medici, Fda approva l’uso di un dispositivo robotico per l’isterectomia transvaginale

La Food and drug administration ha autorizzato la commercializzazione del sistema chirurgico robotico Hominis per aiutare a facilitare la rimozione dell'utero per condizioni non cancerose con salpingo-ovariectomia

C’è una nuova opzione chirurgica per il trattamento dell’isterectomia transvaginale. La Food and drug administration ha autorizzato la commercializzazione del sistema chirurgico Hominis, un nuovo dispositivo chirurgico assistito da robot (Rasd) che può aiutare a facilitare l’isterectomia transvaginale in alcune pazienti. Il sistema è indicato per la rimozione dell’utero per condizioni non cancerose con salpingo-ovariectomia (rimozione di una o entrambe le tube di falloppio e le ovaie).

Una nuova opzione chirurgica

“Stiamo fornendo a medici e pazienti un’altra opzione chirurgica ginecologica minimamente invasiva per condizioni non cancerose”, ha affermato Binita Ashar, direttore dell’ufficio dei dispositivi chirurgici e di controllo delle infezioni nel center for devices and radiological health della Fda. “La Fda continua a sostenere i progressi nei dispositivi medici sicuri ed efficaci che possono migliorare l’esperienza dei pazienti durante le procedure chirurgiche”.

La tecnologia

I Rasd, a volte indicati come dispositivi chirurgici robotici o dispositivi chirurgici assistiti da computer, non sono in realtà robot, spiega la Fda in una nota. I dispositivi non possono eseguire interventi chirurgici senza il controllo umano diretto. Rasd consente a un chirurgo di utilizzare la tecnologia del computer e del software per controllare e spostare gli strumenti chirurgici attraverso una o più piccole porte (incisioni o orifizi) nel corpo del paziente e in una varietà di procedure o operazioni chirurgiche. La tecnologia Rasd facilita l’esecuzione di interventi chirurgici mininvasivi e attività complesse in aree ristrette all’interno del corpo.

Per rimuovere l’utero, il Sistema chirurgico Hominis utilizza strumenti chirurgici mininvasivi inseriti attraverso la vagina (approccio transvaginale) e una videocamera inserita per via laparoscopica attraverso una piccola incisione sull’addome per la visualizzazione degli strumenti all’interno del paziente. L’approccio transvaginale richiede meno incisioni sull’addome rispetto all’isterectomia laparoscopica convenzionale. Durante la procedura, i chirurghi in sala operatoria controllano gli strumenti dalla console del sistema chirurgico Hominis. La Fda richiederà al produttore di sviluppare e fornire un programma di formazione completo per chirurghi e personale di sala operatoria da completare prima dell’uso del dispositivo.

Le valutazioni di Fda

Oltre alla valutazione delle prestazioni e dei test ingegneristici, la Fda ha valutato la sicurezza e l’efficacia in uno studio clinico su 30 pazienti sottoposti a isterectomia totale transvaginale con salpingo-ovariectomia o salpingectomia per condizioni benigne, utilizzando il sistema chirurgico Hominis. I pazienti avevano caratteristiche diverse come età compresa tra 37 e 79 anni, indice di massa corporea da 17,6 a 40 e il 63% dei pazienti aveva diverse comorbidità, come colesterolo alto, osteoporosi o ipertensione. Tutte le 30 procedure con il sistema chirurgico Hominis sono state completate con successo e non sono state effettuate conversioni a un approccio chirurgico laparoscopico aperto o di altro tipo. Gli eventi avversi osservati includevano una lieve perdita di sangue, infezione del tratto urinario e una guarigione ritardata della chiusura effettuata nella parte superiore della vagina (cuffia vaginale) eseguita come parte di un’isterectomia.

La Fda ha esaminato il dispositivo attraverso il percorso di revisione pre-commercializzazione De Novo, un percorso normativo per dispositivi a rischio da basso a moderato di un nuovo tipo. Insieme a questa autorizzazione, la Fda sta stabilendo controlli speciali per dispositivi di questo tipo, compresi i requisiti relativi all’etichettatura e ai test delle prestazioni. Una volta soddisfatti, i controlli speciali, insieme ai controlli generali, forniscono una ragionevole garanzia di sicurezza ed efficacia per i dispositivi di questo tipo.