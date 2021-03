Covid-19 a Mirandola, più produzione e riorganizzazione in tempi record

L’emergenza sanitaria ha impattato pesantemente sulle piccole aziende che operano nei settoripiù cruciali, su tutti la terapia intensiva. Per far fronte alle sempre più pressanti richieste da partidi enti pubblici e privati, molte società si sono riorganizzate in pochissimi giorni aumentandola propria capacità produttiva e assumendo nuovo personale. Dal numero 186 del magazine

di Alessio Chiodi e Fabrizio Marino

Covid-19 ha colpito duro, ma le aziende dell’area hanno saputo reagire, in vario modo, all’emergenza sanitaria. Stefano Rimondi, ex presidente di Assobiomedica (oggi Confindustria Dispositivi Medici) nonché socio fondatore della mirandolese Aferetica lo racconta così. “Molte società hanno visto calare il giro di affari a causa del rallentamento degli ospedali. Tuttavia il distretto in quanto tale non ha mostrato problemi significativi. Questo è legato al fatto che nel territorio ci sono aziende che svolgono attività che non sempre possono essere posticipabili e penso soprattutto al campo dialitico che è stato il capostipite dell’industria mirandolese a cui poi si è affiancato il settore della terapia intensiva”. Altro elemento che ha aiutato nel reggere l’urto Covid è stato un robusto contoterzismo B2B. “Non c’è stata collaborazione solo tra le aziende, ma ognuna di esse ha potuto contare su una serie di conto terzi che in questo caso non va inteso come attività esternalizzate, ma come soggetti imprenditoriali con vocazione B2B anziché B2C. Apportano capacità di manifattura e di ricerca e sviluppo”, continua Rimondi. In alcuni casi si è assistito a un vero e proprio rilancio dell’area grazie a una riconversione industriale a tempi record (come racconta il libro pubblicato nel 2020 “Covid-19: aziende in prima linea” edito da Alberto Nicolini Group).

Una delle società che ha vissuto da vicino l’urgenza di una riconversione del business è Dimar, una piccola società di proprietà di Maurizio Borsari specializzata in prodotti destinati ai reparti di rianimazione degli ospedali, su tutti i caschi di ventilazione non invasiva. Con l’arrivo di Covid-19 ha messo a disposizione tutti gli spazi e il proprio personale al fine di soddisfare le richieste che arrivavano dagli ospedali travolti dai pazienti in debito d’ossigeno.

Il laboratorio dedicato alla ricerca e sviluppo è stato svuotato dei suoi macchinari per fare spazio agli impianti produttivi. I problemi sono ovviamente emersi, soprattutto sul fronte del personale. Le nuove e urgenti assunzioni hanno mostrato una carenza nella preparazione tanto che le percentuali di scarto sulla produzione sono passate dallo 0,1% al 10%. Servivano mezzi e risorse, soprattutto umane, tanto che in molti casi le aziende del distretto, all’interno di una spirale perversa, tentavano di portarsi via il personale le une con le altre. Altre due società che si sono trovate nel vortice sono state Tecnoline che in due giorni ha dovuto riconvertirsi e ampliare la propria capacità di produzione di mascherine con caratteristiche da dispositivo medico e R.B. che ha compiuto enormi sforzi nel gestire la propria forza lavoro. Come ha raccontato il suo manager Stefano Foschieri nel libro, la domanda delle multinazionali è aumentata mettendo fortemente sotto pressione l’organizzazione del lavoro. I turni sono aumentati tanto che si è passati al triplo turno sette giorni su sette.

Le frizioni coi sindacati sono state inevitabili tanto che sono stati aperti tavoli di lavoro specifici per trovare una sintesi tra le esigenze dell’impresa e i diritti dei lavoratori stessi. Alla fine l’intesa è stata raggiunta, tanto che in accordo col sindacato è stata sperimentata la nuova organizzazione con nuove assunzioni e riconoscimenti economici per i buoni risultati ottenuti. Anche la società di Graziano Azzolini, Sidam, ha dovuto mettere in discussione la propria strategia produttiva e di processo attraverso cicli continui di lavorazione e turni massacranti. Ad esempio, racconta Azzolini che le richieste più pressanti sono arrivate per un loro sondino per la rilevazione della pressione transpolmonare. In due mesi si è prodotto lo stesso numero di dispositivi di tutto il 2019.

Anche la storia di Phoenix, raccontata dal suo titolare, Roberto Bulgarelli, è interessante. Una società composta dal 90% di sole donne, divise a metà tra lavoratrici italiane e straniere. I problemi che Bulgarelli ha rilevato sono stati di due tipi. La prima ha riguardato la frenesia dei distributori internazionali che, colti dal panico, hanno ritirato in fretta e furia tutta la merce a magazzino per timore dell’isolamento italiano. La seconda ha a che fare con l’approvvigionamento delle materie prime, soprattutto nei primi giorni. La domanda è rimasta alta anche nelle settimane e mesi successivi soprattutto in vista della seconda ondata autunnale dei contagi. In previsione di ciò, l’azienda ha ulteriormente riorganizzato la produzione, acquistato nuovi macchinari, assunto personale e fatto ricorso al lavoro straordinario. Ha scritto nella prefazione del libro Francesca Veronesi, presidente della Fondazione Maverx : “Abbiamo veicolato una call to action promossa da Medtronic Italia, in prima linea per supportare il distretto al fine di non interrompere le forniture ospedaliere e possibilmente ampliare la capacità produttiva delle singole aziende. La chiamata ha avuto una risposta immediata, allargata e trasversale facendo emergere, in un momento di crisi nazionale, lo spirito di collaborazione tra diversi settori produttivi (biomedicale, data science e automotive), le piccole medie e grandi aziende, le società di consulenza e di servizi, le associazioni industriali”.

I caschi C-Pap

Insieme alle mascherine chirurgiche, l’altro dispositivo medico che probabilmente assurgerà a simbolo della pandemia è il casco C-pap (Continuous positive airway pressure). Questo strumento è diventato indispensabile nella gestione dei pazienti di terapia intensiva e il polo di Mirandola ne è stato il maggior contributore in Italia, tanto che su tre aziende produttrici in tutto il Paese, due (Intersurgical e Dimar) sono proprio stanziate nel distretto (l’altra, Harol, è nel milanese). I caschi sono molto versatili. “Si possono usare benissimo anche fuori dalla terapia intensiva – spiega Giacomo Bellani, professore associato di Anestesiologia presso l’Università di Milano Bicocca – ed è stata queste la svolta. Al San Gerardo di Monza, per esempio, potevamo gestire i pazienti con insufficienza respiratoria anche fuori dalle terapie intensive perché non richiede il ventilatore meccanico e semplifica di molto le procedure. Tra l’altro – continua il docente – è più confortevole delle maschere facciali soprattutto se pensiamo che una persona deve rimanere in quello stato per 24-48 ore di fila”. Il vantaggio è indubbio. “Dal punto di vista clinico ha dalla sua la possibilità di gestire i pazienti senza intubazione in modo continuativo”. L’emergenza sanitaria ha costretto gli ospedali di tutta Italia a un uso massiccio di questo strumento. Lo stesso Bellani racconta che nella sua esperienza, a fronte di una media giornaliera di 10-12 caschi tra terapie intensive e pronto soccorso in era pre-pandemia, si è arrivati a un picco di 130-140. “Il casco ha salvato la vita a tante persone. Avevamo a che fare con pazienti che richiedevano l’intubazione, ma non avevamo spazio sufficiente in terapia intensiva e abbiamo fatto ricorso al C-pap”.

L’invenzione e la diffusione

L’idea iniziale del casco (anno 1991) prevedeva l’utilizzo come interfaccia nella camera iperbarica. Solo nel 1999 irrompe l’idea di utilizzarlo come strumento di cura per pazienti in crisi respiratoria negli ospedali. “Sono prodotti di aziende piccole e il mercato è locale – spiega Bellani – tuttavia adesso il mercato si sta aprendo e la diffusione si sta ampliando verso Canada o Usa”. Ma se si parla di estero il pensiero va alla Cina e ai turbamenti che la concorrenza orientale comporta. Bellani tranquillizza. “Ci si può preoccupare fino a un certo punto. Non è un oggetto facile da riprodurre in quanto ci vuole manodopera specializzata e oltre quattro ore per produrlo. Il costo stesso della manodopera non è irrisorio.

“L’idea di fare il casco venne a me quando un medico mi disse che non andava bene la maschera, ma serviva qualcosa per far fuoriuscire il gas”, racconta Maurizio Borsari, fondatore e Ceo di Dimar. E allora l’unico modo per far tenuta su tutti i tipi di pazienti era un dispositivo intorno al collo. Siamo partiti con l’idea della mantellina del barbiere. All’epoca, nel ‘91, li cuciva mia madre e dopo li finivamo di comporre in azienda. Inizialmente si utilizzavano solo per le camere iperbariche. È stato nel ‘99 che, uscendo da Dar e fondando Startmed, si è partiti con l’idea di utilizzare i caschi in alternativa alle maschere facciali. Quando è esplosa la pandemia da Covid, il numero di pazienti stava crescendo a dismisura. Io sono stato chiamato dall’ospedale di Lodi il 23 febbraio perché avevano bisogno di caschi. Il loro reparto era pieno di insufficienze respiratorie. Alle 9 del mattino mi hanno chiamato, alle 11 avevamo l’azienda aperta che stava lavorando per poter portare il lunedì successivo i dispositivi a Lodi. Ne avevamo disponibili 50, loro ce ne chiesero 500. Ma non c’erano in pronta consegna e quindi ci siamo messi subito a produrli e nell’arco della domenica successiva almeno la metà li abbiamo realizzati e consegnati nel giro di qualche giorno”.

L’impatto di Covid sul lavoro

Un chiaroscuro. Si potrebbe definire così l’impatto Covid-19 sul mondo professionale nel distretto mirandolese. La pressione a cui tutte le aziende, chi più chi meno, sono state sottoposte ha scosso fin nel profondo le questioni lavorative e sindacali tanto che in più di un’occasione si è dovuto fare ricorso ad assunzioni lampo, contrattualizzazioni frenetiche e corsi di formazione in itinere per affrontare una sovrapproduzione istantanea. Ovviamente i picchi di richiesta hanno coinvolto solo un numero limitato di imprese ossia quelle più vicine al mondo delle terapie intensive. “In questo distretto – spiega Lisa Vincenzi della Filctem-Cgil – gravitano imprese grandi e piccole, ma la produzione è prevalente in tre macroaree: la cardiochirurgia, il settore dialitico e quello respiratorio. Le aziende che producono Dm o macchine per le terapie intensive hanno avuto un input differente in quanto hanno dovuto affrontare in prima linea l’emergenza sanitaria. Dall’altra parte le realtà che non operano in tale settore hanno invece rallentato. Tuttavia – ribadisce sempre Vincenzi – nonostante questa ambivalenza non possiamo dire che nel distretto via sia stata una crisi di tenuta. Le società maggiormente coinvolte hanno dovuto assumere diverse figure, dagli operai di linea fino all’indotto. In accordo coi sindacati sono stati rivisti e contrattati gli orari di lavoro per garantire una produzione intensiva di sette giorni su sette ed è stato normale assistere a un maggior numero di assunzioni seppur a livello precario”.

I licenziamenti

Il biomedicale, come già riferito in più di un’occasione, è un settore che ha subito parecchi contraccolpi nel 2020, quindi non è escluso che qualche imprenditore possa sfruttare le aperture del nuovo Governo Draghi per sfoltire il proprio personale. A ciò si aggiunga che salvo probabilissime proroghe, come il blocco dei licenziamenti anche la Cassa integrazione ordinaria Covid scadrà il 31 marzo (per quella in deroga c’è tempo fino al 30 giugno). “Non temo il 31 marzo – continua Vincenzi – anche perché le cose non si risolveranno in breve tempo. Nel distretto mirandolese – spiega – le professionalità sono molto specializzate e le imprese hanno investito tempo e denaro per formarle. Anche in quelle realtà dove abbiamo attivato gli ammortizzatori sociali la dirigenza tiene al mantenimento dei lavoratori. Su tutti, penso, alle operatrici delle camere bianche, che sono per lo più donne. Non sono professioniste che si trovano facilmente”. In linea generale i lavoratori del comparto mirandolese sono soggetti al contratto nazionale della gomma-plastica e anche dal punto di vista istituzionale al momento non sembrano esserci scossoni in vista. “Con la regione non abbiamo mai avuto grossi problemi e non abbiamo al momento aperti tavoli su Mirandola. Ovviamente – conclude Vincenzi – siamo sempre disposti al confronto, così come accadde nel 2012 con il terremoto”.

Startup in gara, idee che cercano il mercato

Il 19 febbraio scorso il laboratorio di idee Hack for Med, voluto da Medtronic all’interno del progetto nazionale Open Innovation Lab, allestito in modalità virtuale in collaborazione con la Fondazione Maverx di Mirandola ha premiato un progetto di stampa 3D denominato Printmed 3D (protesi craniche, maxillofacciali e ortopediche realizzate direttamente in ospedale con stampante 3D). In finale all’hackaton sono arrivate quattro startup. Ciò che ha convinto i giudici è stato verosimilmente l’impatto che una tecnologia di questo tipo può avere nel ridurre i tempi di intervento e l’azzeramento del trasporto del materiale e dei prodotti in ospedale.

Mirandola è stata la terza tappa di un viaggio iniziato a Lecce a ottobre 2020 su progetti dedicati al Sensing & monitoring. Seconda tappa Napoli (dicembre) in tema di connected & digital health. Dopo Mirandola sarà la volta di Milano, a maggio, atto finale di un percorso che mira a far emergere le idee che possano arrivare al mercato, previo il sostegno delle competenze reperite in ogni punto dell’Open innovation lab voluto da Medtronic. “Il Tecnopolo di Mirandola – spiega Laura Aldrovandi, medtech project manager – dispone di un incubatore di startup con un progetto di espansione che si concretizzerà verso fine anno. Siamo molto attivi nel campo del reperimento di nuove idee e competenze. Tutto questo viene fatto in collaborazione con le aziende del distretto e le multinazionali”.

I progetti avanzati (es. i materiali biocompatibili cui si è accennato all’inizio) ambiscono ad accedere ai fondi di Horizon Europe e New Green Deal. Prosegue Aldrovandi: “Abbiamo monitorato le nuove call e c’è la possibilità. Vogliamo aggredire anche sul fronte digital e stiamo lavorando per creare partnership a livello europeo”. Tra le pieghe del Recovery Plan risiedono altre possibilità: “Stiamo partecipando a più tavoli per fare proposte anche in fase di gestione dell’emergenza (es. caschi e Dpi). Poi c’è il tema della telemedicina, inteso non soltanto come strumento per la deospedalizzazione, ma anche per aiutare la riorganizzazione delle strutture sanitarie, supportando il monitoraggio da remoto dei pazienti”.