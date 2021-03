Human technopole, accordo con l’Università di Torino

Progetti di ricerca congiunti, scambio di risorse umane, formazione, condivisione di laboratori e strutture, sono i punti principali di una partnership siglata con l’ateneo piemontese

Human technopole e Università di Torino insieme per ricerca e formazione. L’istituto di Milano e l’ateneo piemontese hanno siglato un accordo di collaborazione. E puntano a progetti comuni, scambio di ricercatori, condivisione di laboratori e strutture. A sottoscrivere il “Memorandum of understanding” il direttore di Human Technopole Iain Mattaj e il rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna.

L’ateneo piemontese

“Mai come ora – dice il rettore Geuna – l’innovazione e la ricerca di frontiera rappresentano non solo l’occasione per il superamento di una grave crisi sanitaria e sociale, ma anche il momento più opportuno per investire in conoscenza avanzata. Fare network con i principali attori impegnati in questa direzione è fondamentale e consolida una radicata vocazione in questo senso della nostra Università. Quello che insieme sapremo generare è un valore aggiunto importante, anche perché si stabilisce su un asse strategico che rafforza tutto il territorio, quello tra Torino e Milano”

Le attività

L’accordo di lungo periodo prevede diverse attività congiunte, tra cui lo scambio di personale di ricerca a tutti i livelli; l’accesso del personale di ricerca ai rispettivi laboratori e strutture scientifiche; lo sviluppo di progetti collaborativi in ambiti di reciproco interesse, comprensivi anche dello sviluppo di proposte di finanziamento di tale ricerca; l’impegno in attività di formazione congiunta e programmi di reciproco interesse; lo sviluppo e l’organizzazione di seminari, simposi o workshop congiunti e altri eventi scientifici.

Gli accordi di Human technopole

“La creazione di collaborazioni ed alleanze all’interno del sistema della ricerca italiana – commenta Iain Mattaj – è fondamentale per creare quella massa critica che permette di raggiungere i risultati più importanti. Poter contare su maggiori investimenti in ricerca, è molto importante e va sostenuto mettendo a fattor comune le strumentazioni avanzate di cui dispongono i singoli istituti e permettendo la libera circolazione di idee e ricercatori”. A luglio 2019 Human technopole aveva siglato una partnership con l’Università statale di Milano.