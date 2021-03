Incontro Governo-industria: massima disponibilità per produrre vaccini in Italia

Durante l'incontro al Mise tra Farmindustria, Aifa e le istituzioni, è stata ribadita la volontà da entrambe le parti di collaborare per creare un'efficiente sistema produttivo italiano, tuttavia bisognerà attendere un iter approvativo lungo (4-6 mesi) nonostante ci siano già le condizioni per avviare l'infialamento dei prodotti

Nell’incontro che si è svolto il 3 marzo al Mise (Ministero dello Sviluppo economico) sulla possibilità di produrre vaccini anti Covid in Italia e in vista del colloquio che si terrà domani tra il Commissario Thierry Breton e il ministro Giancarlo Giorgetti, è stata ribadita la volontà di partecipare al progetto europeo per il rafforzamento della produzione di vaccini. In particolare, è stata verificata la disponibilità di alcune aziende a produrre i bulk, ossia il principio attivo e gli altri componenti del vaccino anti Covid, perché già dotate, o in grado di farlo a breve, dei necessari bioreattori e fermentatori. Sostanzialmente sono queste le novità emerse dalla riunione tra Farmindustria, Aifa, il ministro competente Giancarlo Giorgetti e il nuovo Commissario all’emergenza Paolo Figliuolo. Una conferma, in realtà, di quanto già detto in occasione dell’incontro della settimana precedente.

Almeno quattro o sei mesi

I tempi non sono brevissimi, soprattutto se si guardano i numeri in risalita dei contagi. Bisogna fare presto, ma sono necessari innanzi tutto le autorizzazioni da parte delle autorità competenti che potrebbero richiedere quattro o sei mesi di tempi. Ci sono, però, le condizioni immediate per avviare la fase dell’infialamento e finitura. Alcune aziende sono già pronte a partire molte aziende. È stato dato mandato dal ministro ai diversi rappresentanti presenti competenti di procedere all’individuazione di contoterzisti in grado di produrre vaccini entro autunno del 2021.

Un polo della ricerca?

Giorgetti ha ribadito la volontà di puntare su un nuovo polo italiano per la ricerca di farmaci e vaccini finanziato sia dal pubblico che dal privato. Riserbo assoluto sulle aziende che potrebbero partecipare, a vario titolo, ai progetti che saranno attuati da qui in avanti.

