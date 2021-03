Venture capital nel life science, Sofinnova Partners chiude un fondo da 445 milioni di euro

Sofinnova Crossover, questo il nome del fondo, focalizzerà la propria attenzione sulle aziende europee concentrate sulla fase clinica che necessitano di capitale di scale-up e sosterrà inoltre le migliori aziende negli Stati Uniti e in altri Paesi

Sofinnova Partners, fondo di venture capital attivo nel settore delle scienze della vita ha annunciato la chiusura definitiva del fondo Sofinnova Crossover a 445 milioni di euro. Il fondo, si legge in una nota, ha sorpassato la soglia di sottoscrizione superando l’obiettivo iniziale. Con tale aumento di capitale Sofinnova Partners si posizione come uno dei principali investitori crossover in Europa dedicato agli investimenti biofarmaceutici e medtech late-stage.

I target del fondo

Il fondo focalizzerà la propria attenzione sulle aziende europee concentrate sulla fase clinica che necessitano di capitale di scaleup e sosterrà inoltre le migliori aziende negli Stati Uniti e in altri Paesi. Ad oggi, il fondo ha investito in dieci aziende di alto profilo che sviluppano prodotti specifici ideati per rivolgersi a importanti bisogni clinici ancora insoddisfatti. Il portafoglio iniziale ha dimostrato un progresso eccezionale fin dall’inizio, con la maggior parte degli investimenti che hanno raggiunto traguardi notevoli nei test clinici e raccolto ingenti finanziamenti, comprese due Ipo al Nasdaq di società europee.

L’espansione

Antoine Papiernik, presidente e managing partner di Sofinnova Partners, ha commentato: “Le aziende biofarmaceutiche e medtech europee sono maturate nell’ultimo decennio. Sofinnova Partners è stata la prima società di venture capital europea a cogliere l’opportunità di sviluppare il potenziale di queste startup ad alta capacità di crescita fornendo capitale in fase late-stage grazie alla sua decennale esperienza nel settore del finanziamento di aziende innovative nel campo delle scienze della vita. Con oltre due miliardi di euro di asset in gestione dedicati agli investimenti in life science e grazie al lavoro di un team internazionale, Sofinnova Partners continua la sua espansione e collaborazione con imprenditori ambiziosi provenienti da tutta Europa, supportando le aziende dalla creazione agli sviluppi dell’ultimo stadio”.

Cédric Moreau, partner del fondo Sofinnova crossover, ha aggiunto: “Siamo grati per il continuo sostegno dei nostri limited partner, sia quelli di sempre che quelli nuovi, che ci supportano da tutto il mondo e che ci hanno aiutato a raggiungere un obiettivo significativamente oltre i nostri progetti iniziali. Il Sofinnova Crossover Fund è il più grande del suo genere in Europa e l’unico con un team dedicato esclusivamente alle opportunità di crescita nel settore sanitario. Nel mondo, non c’è mai stata più consapevolezza dell’importanza di investire nella nostra salute collettiva e nel nostro futuro come ora, e siamo onorati di contribuire a questa missione attraverso la nostra strategia e l’impegno del Fondo”.

L’obiettivo del fondo

Commissionato dal governo francese, il fondo Sofinnova crossover fund commissionato dal governo francese con l’obiettivo di spronare e promuovere le imprese late-stage in Europa. Sofinnova Crossover Fund ha recentemente ampliato il proprio team che attualmente è operativo a Parigi e Londra.